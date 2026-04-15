Barcelona Activa avança en el seu Pla per a l'Ocupació Juvenil de Qualitat, amb 26 milions fins al 2030

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)
L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha iniciat la segona fase del seu Pla per a l'Ocupació Juvenil de Qualitat 2024-2030, dotat amb 26 milions d'euros, per continuar fent front a la "complexa situació" dels joves a la ciutat.
La presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha afirmat que el balanç del primer període d'acció del pla "confirma que aquesta és una aposta encertada" i anima el govern municipal a continuar donant suport als joves, en un comunicat aquest dimecres.
La nova fase, referent al període 2026-2027, pretén consolidar el model de col·laboració entre tots els agents del sector i multiplicar l'impacte de les polítiques públiques d'ocupació juvenil a través de 44 accions i 26 projectes.
Entre altres àmbits, es reforçaran les accions destinades a afrontar la creixent incidència de la intel·ligència artificial (IA) en el mercat laboral, la complexitat per comunicar-se amb el públic jove i s'enfortirà l'orientació i l'acompanyament integral.
PRIMERA EDICIÓ
Durant la primera edició (2024-2025) es van desplegar un total de 77 actuacions, 48 de les quals de serveis estables i permanents, i 29 projectes singulars relacionats amb reptes concrets, i es va atendre un total de 240.000 joves.
Durant aquests 2 anys ha destacat l'impacte positiu en diversos àmbits, com la defensa dels drets laborals, amb 1.736 persones ateses, la contractació de 335 joves gràcies al Crea Feina i l'impuls en l'ocupació de 446 a través del 'reskilling'.
També es van fer orientacions acadèmiques i professionals a més de 34.000 alumnes a través del programa ProVP, es va capacitar tecnològicament 2.195 joves a l'IT Acadamy i al Cibernàrium i es van activar cursos de FPO Dual sobre diversos oficis tradicionals.
En total, Barcelona Activa ha liderat 43 de les 77 accions realitzades, ha atès 30.712 persones joves, un 52% de les quals eren dones, un 45% d'entre 25 i 29 anys, un 36% de 20 a 24 i un 19% de 16 a 19.
