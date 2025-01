Barcelona Activa atorga 7,4 milions en ajuts a més de 1.000 beneficiaris el 2024

S'han concedit a través dels programes 'Impulsem el que fas', 'Crea Feina' i 'Barcelona Autòno+'

BARCELONA, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa va atorgar fins a 7,4 milions d'euros a més de 1.000 empreses, autònoms i professionals durant el 2024, mantenint així la seva política activa de concessió d'ajuts a diferents col·lectius amb l'objectiu d'impulsar l'economia de proximitat, l'ocupació de qualitat i l'emprenedoria.

La presidenta de l'agència de desenvolupament local, la regidora Raquel Gil, ha sostingut que, durant l'any, els ajuts de Barcelona Activa "s'han consolidat com un impuls molt important per a l'ocupació de qualitat i la petita economia a la ciutat", en un comunicat d'aquest dilluns.

"'Impulsem el que fas', 'Crea Feina' i 'Autòno+' són fruit d'una política d'impacte amb visió de proximitat, i valorem de manera molt positiva la seva evolució i impacte en la creació d'ocupació de qualitat", ha afegit Gil, en referència als diferents programes de Barcelona Activa.

"TRES PRIORITATS"

Pel que fa als diferents ajuts concedits per Barcelona Activa, dividits en les "tres pioritats" de l'entitat, 'Impulsem el que fas' és el que compta amb més recursos i en total ha concedit 210 ajuts per un valor de 3,45 milions d'euros per al foment de l'economia de proximitat.

'Crea Feina', la línia d'ajuts econòmics destinats a impulsar el talent i la competitivitat de les empreses, ha atorgat uns 402 ajuts, la qual cosa ha suposat un pressupost total de 3 milions, i en el marc de 'Barcelona Autòno+', la línia d'ajuts econòmics destinats a alleugerir la càrrega de despeses dels autònoms en el seu primer any d'activitat, s'han concedit 429 ajuts amb un pressupost total de 950.000 euros.