Barcelona Activa atén fins l'agost 22.172 persones (+13%) i 6.250 emprenedors (+18%)

La nova presidenta Raquel Gil: "Barcelona té un ecosistema d'emprenedors que funciona"

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa ha atès des del gener fins a l'agost 22.172 persones (un 13% més que en el mateix període del 2022) i 6.250 emprenedors (un 18% més que en el mateix període de l'any anterior).

Ho ha anunciat la nova presidenta de l'agència de promoció econòmica municipal, Raquel Gil, en una entrevista d'Europa Press, en la qual ha destacat la tasca de Barcelona Activa, des de la proximitat, garantint recursos municipals directes, formació, assessorament i orientació a les persones que ho necessitin.

Dels 22.172 atesos fins l'agost, 58,1% són dones i el 27,2% són joves de menys de 30 anys, un 3% més que el 2022.

A més, han atès 5.208 empreses (un 16% més que el 2022), de les quals un 17,3% pertanyen al sector del comerç i un 43,2% són Societat Limitada.

Aquest any, 11.140 persones han participat en formació de capacitació tecnològica (el 58,9%, dones), les mateixes que en el mateix període del 2022.

"L'ADN DE BARCELONA ACTIVA"

En l'àmbit de l'emprenedoria, el 60% de les 6.250 persones ateses han estat dones; s'han assessorat 215 empreses (un 6% més que el mateix període del 2022), de les quals el 34% són autònomes, i s'ha acompanyat 915 projectes, els mateixos que l'any anterior.

"Barcelona té un ecosistema d'emprenedors que funciona i això sempre va bé. Si has de començar un negoci, millor un lloc on puguis trobar gent que està en la mateixa situació que tu", ha afirmat Gil.

Per això, ha valorat l'acompanyament i el suport entre persones i empreses per dur a terme una idea de negoci: "Sempre ha estat l'ADN de Barcelona Activa i ho ha de continuar sent".

L'ATUR JUVENIL

Segons dades de l'Ajuntament, el juny del 2023 hi va haver 7.144 persones de menys de 30 anys registrades com a aturades a Barcelona, un 11,8% del total, tot i que la contractació indefinida a joves continua creixent (+5,1%) i és el grup d'edat on més creix aquesta modalitat.

No obstant això, la contractació temporal mostra una evolució similar a la del conjunt de la població (-20,5% i -20,1% respectivament), i el 43,5% dels contractes signats per joves a Barcelona de gener a juny del 2023 són indefinits.

EL CONVENT DE SANT AGUSTÍ, PER A JOVES

Gil ha incidit en l'aposta de Barcelona Activa d'acompanyar els joves, especialment aconsellar-los, i ha recordat l'equipament específic que van impulsar per dur a terme aquesta tasca: el Convent de Sant Agustí, on un orientador atén els joves.

Des de l'orientació, l'acompanyament i la inserció laboral, ha destacat que han pogut emmarcar mesures que aborda la Taula d'Ocupació Juvenil, que s'ha reunit per primera vegada aquesta setmana per fixar el Pla de Foment d'Ocupació Juvenil.

PERSONES DE MÉS DE 45 ANYS

Més enllà de l'atenció als joves, Gil ha avisat de la situació de les persones de més de 45 anys, a qui també atenen: "El mercat es troba, com en molts casos, amb cert edatisme", davant el qual busquen mecanismes per superar la situació.

"Quan el mercat genera oportunitats i ocupació, aquesta discriminació per l'edat també desapareix en molts casos", ha afirmat, i també ha advertit de la situació de les dones sense feina, moltes d'elles per càrregues familiars, assegura.

SUBVENCIONS L'ANY PASSAT

Quant a les principals subvencions atorgades l'any passat, mitjançant el programa 'Crea Feina Plus' s'han contractat 270 persones i s'han executat 1.752 milions.

Amb l''Impulsem el que fas' s'han atorgat 262 ajuts i executat 3.730 milions; i amb l''Autono +Barcelona' s'han atorgat 594 ajuts i executat 961.000 euros.