Barcelona Activa atén a 14.000 joves en l'últim any, 5.000 en El Convent

Celebra el primer any de l'equipament dedicat a menors de 30 anys



BARCELONA, 14 des. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha atès a 14.000 menors de 30 anys d'octubre de 2022 a setembre de 2023 per millorar les seves oportunitats laborals amb accions d'ocupació, formació, emprenedoria i qualificació digital, dels quals 5.000 directament en l'equipament per a joves El Convent, situat en el districte de Ciutat Vella.

Ho han detallat durant l'acte de celebració del primer aniversari del Convent, on han participat la directora de Barcelona Activa i regidora de Promoció Econòmica, Raquel Gil, i el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle.

Gil ha reivindicat la feina de Barcelona Activa i els seus professionals, que fan que els joves "se sentin molt acompanyats en aquest trajecte professional i personal tan important".

Ha afegit que fa un any van detectar que hi havia una falta de coneixement entre els menors de 30 anys dels recursos que tenien el seu abast i que, per això, han creat espais com El Convent, on s'ha creat "una xarxa molt propera que s'explica, comenta, treballa i crea junta moltes coses".

PERFIL DELS JOVES

Entre els joves en situació d'atur a la ciutat (que són el 22% d'aquest grup de població), un 55% han passat pels serveis d'ocupació jove de Barcelona Activa, la majoria menors de 25 anys, segons xifres del consistori en un comunicat.

El nivell educatiu dels atesos supera la formació obligatòria en un 33% dels casos, encara que el 25% té l'ESO com a títol més elevat i el 15% no han completat la secundària, ha relatat Barcelona Activa, que sosté que se'ls orienta perquè puguin "accedir al mercat de treball en una posició de major qualitat".

De gener a novembre de 2023 a la ciutat s'han formalitzat 338.006 contractes nous a menors de 30 anys, dels quals el 43,7% són indefinits, encara que es redueixen en un 3,5% respecte de 2022, quan es van triplicar "per l'impacte de la reforma laboral".

En el primer any del Convent, s'han organitzat 739 activitats d'orientació per a centres educatius, s'ha informat a 591 joves sobre recursos per buscar feina que han acudit al centre sense cita prèvia i s'han atès 11.000 trucades al Servei Telemàtic Jove.