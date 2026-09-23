Barcelona Activa aprova un pressupost de 71 milions per al 2027, un 7% més que l'any anterior

BARCELONA ACTIVA - LAURA SORIANO - Arxiu
Té per objectiu acompanyar 55.000 persones, 1.500 projectes emprenedors i 6.500 empreses
BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de Barcelona Activa va aprovar dimarts el pressupost del 2027, que permetrà desenvolupar el pla d'acció de l'entitat l'any vinent per 71 milions d'euros, un 7% més que l'any anterior.
En un comunicat aquest dimecres, la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha emmarcat els nous comptes en l'aposta del consistori per "mantenir al més alt nivell els serveis" que ofereix l'agència.
"Creiem fermament que l'ocupació de qualitat i l'impuls de la competitivitat de les empreses i l'emprenedoria són la base per a una ciutat pròspera, justa i inclusiva", ha sostingut, després de destacar programes d'alt impacte com el Crea Feina o Impulsem el que fas.
Del pressupost total, l'aportació municipal serà de 48,8 milions, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) hi dedicarà 18,3 milions i la quantitat restant correspon als ingressos propis derivats de la gestió patrimonial de la societat i de tercers.
Segons les projeccions de Barcelona Activa, el seu objectiu és brindar suport i acompanyament a unes 55.000 persones, 30.000 de les quals dones, 1.500 projectes emprenedors i 6.500 empreses durant l'any vinent.
DESTINACIONS
Els programes de Barcelona Activa mantindran com a objectiu millorar l'ocupació femenina, juvenil i de més grans de 45 anys, a més de facilitar la regularització extraordinària de migrants en l'àmbit laboral, en què ja s'ha atès 87.000 persones aquest any.
L'agència també destinarà uns 3,7 milions a la formació per accedir a ocupacions amb demanda de sectors estratègics, conegut com 'reskilling', i es mantindrà l'aposta pel sector digital amb 3,5 milions, dedicats a fomentar les competències digitals.
D'altra banda, es consolidarà el suport a les empreses i emprenedors a través d'ajuts com els B-Crèdits, amb els quals es preveu arribar als 160 projectes finançats amb fins a 25.000 euros.
Dins el Crea Feina, es destinaran 2 milions a fomentar l'ocupació en persones amb dificultats d'inserció laboral, amb l'objectiu d'arribar a 235 nous contractes.
Finalment, es dedicaran més de 2 milions a fomentar l'economia de proximitat a través del programa Impulsem el que fas, amb l'objectiu d'ajudar més de 130 projectes de diversos àmbits.
POLS
El pressupost també servirà per continuar desplegant la xarxa de Pols d'Activitat Econòmica, dedicats a impulsar els sectors considerats estratègics per a la ciutat, que ja compta amb 11 equipaments planificats.
Aquest 2027, el mapa continuarà creixent des de Barcelona Innovació i Cures (BIC165), ja en funcionament però que es preveu que treballi a ple rendiment en els pròxims mesos, i des del nou Barcelona Urban Tech Hub, que es presentarà l'any vinent i que estarà orientat a l'àmbit de la innovació urbana.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona