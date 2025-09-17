Barcelona Activa aprova un pressupost de 66,2 milions d'euros per al 2026

Vol consolidar l'"evolució positiva" de la ciutat en l'àmbit econòmic
Barcelona Activa, l'agència de promoció econòmica de l'Ajuntament, va celebrar dimarts el seu consell d'administració per aprovar el pressupost anual i el nou pla d'acció per al pròxim exercici i va acordar destinar 66,2 milions d'euros per "consolidar l'evolució positiva" de la ciutat en l'àmbit econòmic.
En un comunicat aquest dimecres, destaca que el context de creixement econòmic amb un augment de 2,6 punts del PIB, a més dels "nivells històrics" d'ocupació que se situen en el 74,4% fan de Barcelona un lloc "més inclusiu, amb un ecosistema emprenedor i empresarial més competitiu i amb un mapa econòmic diversificat".
Del total del pressupost, l'aportació municipal serà de 46,3 milions d'euros, mentre que el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) aportarà 16,2 milions.
Així, en el següent exercici Barcelona Activa preveu donar suport i acompanyament a 55.000 persones, 1.500 projectes emprenedors i 6.500 empreses.
Tot això forma part del pla d'acció per al 2026 que també entra en el paraigua del Pla Impulsa, l'agenda econòmica de l'Ajuntament de Barcelona amb horitzó 2035.
CIUTAT MÉS INCLUSIVA
Els programes i serveis de Barcelona Activa s'orientaran, en gran part, a millorar l'ocupació dels grups de població on majoritàriament es concentra l'atur, "intensificant l'atenció a dones joves i persones en situació de vulnerabilitat".
També es reforçarà la perspectiva de gènere en les subvencions Crea Feina i Impulsem el que fas, a més d'aplicar criteris de gènere en els fons de capital de risc municipals prioritzant inversions en empreses liderades per dones.
Pel que fa als joves, es continuarà impulsant el seu accés al món laboral i a l'ocupació de qualitat, "d'acord amb les prioritats marcades pel Pla de Foment de l'Ocupació Juvenil, mantenint el Convent com a espai de referència per a aquest col·lectiu".
Quant a les persones més grans de 45 anys i que representen el 74% de l'atur de llarga durada, també seran un objectiu "prioritari", ja que preveu atendre 20.000 persones d'aquest col·lectiu que requereixin suport per trobar feina o autoocupació.
A més, Barcelona Activa se centrarà en altres grups d'atenció prioritària a través dels Programes d'Inserció amb Contractació (PICs) i el servei d'ocupació inclusiva, que preveu atendre més de 2.000 persones en risc d'exclusió.
ECOSISTEMA EMPRENEDOR
L'agència ha assenyalat que mantindrà durant el 2026 els serveis i programes estables de suport a les empreses i a l'emprenedoria i reforçarà la seva aposta per nous instruments de finançament.
En aquest àmbit es consolidarà l'estratègia de capital de risc municipal amb el desplegament complet dels fons Barcelona Investment Fund (activats el segon trimestre del 2025 i dotats amb 30 milions d'euros) i amb la posada en marxa d'un nou fons Growth.
A més, reeditarà els ajuts Crea Feina, destinats a fomentar la contractació de col·lectius prioritaris; i Impulsem el que fas, destinats a acompanyar la creació de nova activitat econòmica en sectors i àrees clau per a la ciutat
SECTORS ESTRATÈGICS MÉS FORTS
Sota el paraigua del Barcelona Impulsa, Barcelona Activa ha iniciat aquest any el desplegament de l'estratègia de pols d'activitat econòmica, una iniciativa que, amb la col·laboració del sector privat, persegueix l'objectiu d'"acompanyar la diversificació del teixit productiu de la ciutat a través de l'impuls de sectors estratègics capaços de generar progrés i ocupació de qualitat".
Durant el 2025, ha posat en marxa Barcelona XRLAB, un espai de referència en innovació de continguts digitals immersius; el Barcelona Circular, orientat a l'impuls de l'economia circular i la transformació digital de la indústria; i el Pol de Cures, amb el focus en la professionalització d'un sector "clau" per al benestar.
Està previst que durant el 2026 s'incorporin al mapa de la ciutat nous pols d'activitat econòmica "de sectors tan rellevants com el talent digital o l'economia i la dona".
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona