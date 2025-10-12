Barcelona acollirà al novembre la I Open Tech Week sobre tecnologies obertes i drets digitals

BARCELONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
Barcelona acollirà del 4 al 9 de novembre la I Open Tech Week sobre tecnologies obertes, drets digitals i participació ciutadana, per reunir institucions públiques i organitzacions compromeses amb aquests objectius "enfront dels grans gegants tecnològics i els seus dèficits democràtics", informa l'Ajuntament aquest diumenge en un comunicat.
Coincidirà amb l'Smart City World Congress, que es farà del 4 al 6 de novembre a Fira de Barcelona Gran Via, a L'Hospitalet de Llobregat.
Un dels objectius de la I Open Tech Week serà reflectir la feina de la plataforma Decidim sobre tecnologia pública vinculada a drets digitals: és una infraestructura pública digital per a la participació ciutadana, creada a Barcelona el 2017 i utilitzada avui per 450 institucions arreu del món.
En l'Open Tech Week convergiran per primera vegada a Barcelona dos esdeveniments: 'Decidim Fest' i 'Mozilla Festival', a més de la 'Conferència Europea 4D', "obrint espais de cocreació per construir tecnologies democràtiques", destaca l'Ajuntament.
DECIDIM FEST I MOZILLA FESTIVAL
Entre els principals moments de l'Open Tech Week hi haurà el 'Decidim Fest' (4 al 6 de novembre) al Canòdrom - Ateneu d'innovació digital i democràtica de Barcelona.
Aquest festival, organitzat per l'Associació Decidim i l'Ajuntament amb suport de la Diputació de Barcelona, reunirà veus claus del camp on es creen la política i la tecnologia: institucions públiques, comunitats digitals, organitzacions socials i activistes que impulsen una altra manera de fer i pensar la tecnologia.
El 'Mozilla Festival' (dies 7 al 9), que torna a Barcelona 15 anys després, està organitzat per la Fundació Mozilla al Poble Espanyol i reflectirà una mirada global sobre drets digitals, justícia algorítmica i alternatives tecnològiques comunitàries.
CONFERÈNCIA EUROPEA 4D
Abans, el 28 d'octubre, se celebrarà la 'Conferència Europea 4D. Digitalització Democràtica i Drets Digitals', una proposta d'acció escènica que combina art, activisme i tecnopolítica "per qüestionar el poder digital i activar la imaginació col·lectiva", organitzada per Xnet i Accent Obert.
A més hi ha altres activitats, emmarcades en l'Agenda Giga que impulsa Unicef-ITU per promoure polítiques públiques d'accessibilitat i connectivitat global d'internet com a infraestructura pública al món educatiu.
I l'Ajuntament treballa per fomentar i activar altres espais de participació sobre tecnologies obertes: preveu un Pacte de Ciutat sobre les tecnologies obertes i democràtiques.
