Barcelona acollirà l'únic centre col·laborador de la Dècada de l'Oceà de les Nacions Unides

Es crearà un grup de treball per protegir el 30% del litoral barceloní abans del 2030

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

Barcelona serà la seu de l'únic centre col·laborador de la Dècada de l'Oceà en economia oceànica sostenible, un projecte dins l'estratègia de les Nacions Unides per revolucionar la ciència oceànica i que compartirà amb el Port de Barcelona i la Generalitat.

Així ho ha explicat aquest dijous l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en un acte celebrat a la seu de la Fundació Barcelona Capital Nàutica en el qual també ha anunciat que s'impulsarà un grup de treball per protegir el 30% del litoral barceloní abans del 2030.

"Avui reivindiquem la necessitat de protegir el mar i el conjunt dels oceans, que són grans aliats contra l'emergència climàtica. És un honor presentar aquest nou centre col·laboratiu de la Unesco", ha destacat Collboni.

L'oficina, batejada com Ocean Decade Collaborative Centre (DCC) i que dependrà de la Fundació Barcelona Capital Nàutica, es posarà en marxa aquest any i estarà activa com a mínim fins al 2030.

El projecte comptarà amb altres socis científics com el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), a través de l'Institut de Ciències del Mar, i BlueNetCat, la xarxa d'R+D marítima de Catalunya, que integra més de 800 científics de les principals universitats i centres de recerca catalans.

TRES EIXOS

El DCC, que se situarà a les instal·lacions de Fundació Barcelona Capital Nàutica al Port de Barcelona, tindrà tres eixos estratègics: generar coneixement sobre l'economia blava, impulsar la innovació en aquest sector i teixir col·laboracions i aliances internacionals.

En aquest sentit, hi haurà accions concretes, com ara configurar-se com un think tank global sobre economia blava, consolidar un fons d'inversió d'impacte en economia blava amb seu a Barcelona o impulsar una xarxa públic-privada internacional experta en aquest àmbit.

L'economia blava ja representa el 4,3% del PIB i un 1,4% de l'ocupació a Barcelona, i inclou activitats com el transport i la logística marina, l'activitat portuària, la pesca i la biotecnologia marina, entre d'altres.

UN SECTOR ESTRATÈGIC

Durant l'acte, el secretari d'estat de Ciència, Innovació i Universitats, Juan Cruz, ha recordat que "Espanya és el novè país en producció científica sobre oceans" i ha reivindicat algunes infraestructures importants que té el país en aquest àmbit, com el vaixell Odón de Buen, que ja ha fet campanyes a l'Antàrtida.

"Enhorabona a Barcelona, a Catalunya i a la Fundació Barcelona Capital Nàutica perquè es reconeix la voluntat de tenir un futur més optimista en un context geopolític complicat", ha ressaltat Cruz.

Per la seva banda, el cap mundial de la Comissió Oceanogràfica Internacional (COI) de la Unesco, Julian Barbière, ha reivindicat la Dècada de l'Oceà: "És un símbol de la col·laboració internacional, essencial per recaptar informació sobre l'oceà, del qual no hi ha gaire coneixement", ha dit.

També ha instat a prendre decisions basades en la ciència per tirar endavant i enfortir l'economia oceànica, com les àrees protegides.