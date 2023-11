Barcelona aborda el Pla de Foment de l'Ocupació Juvenil en la primera trobada del mandat

BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha abordat aquest dimarts el nou Pla de Foment de l'Ocupació amb la primera reunió del mandat de la Taula d'Ocupació Juvenil, en la qual repassa les accions realitzades per fomentar l'ocupació d'aquest col·lectiu i per iniciar la redacció del pla.

Es tracta d'un dels principals espais de l'Acord Barcelona per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030, i aborda l'atur juvenil de manera integral per fomentar una ocupació de qualitat per a la població jove de la ciutat, informa el consistori en un comunicat.

La regidora de Promoció Econòmica i Treball, i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha destacat que el foment de l'ocupació de qualitat per als joves "ocupa un espai central en les orientacions i objectius" de l'agenda política, social i econòmica.