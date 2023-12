Alumnes d'IT Academy i 42Barcelona de Barcelona Activa, finalistes del hackató de la NASA

BARCELONA, 27 des. (EUROPA PRESS) -

Un equip d'alumnes de les escoles de programació IT Academy i de 42Barcelona Barcelona Activa han arribat a la final del hackató organitzat per la NASA, l'International Space App Challenge, el guanyador del qual es coneixerà al gener, informa l'Ajuntament aquest dimecres en un comunicat.

L'objectiu d'aquest hackató, que ha reunit equips de ciutats de tot el món per utilitzar dades lliures i oberts de la NASA, és abordar problemes reals de la Terra i l'Espai, i al seu torn fomentar el creixement i la diversitat de la propera generació vinculada a les disciplines Steam.

La NASA ha anunciat els 40 equips seleccionats finalistes, dels quals sortiran 10 equips guanyadors: Barcelona ha estat seleccionada amb un equip que passarà a la final amb sis persones, cinc de les quals de la IT Academy i una altra de 42Barcelona.

El projecte de l'equip finalista barceloní és Galactic Space Coders, relacionat amb la preservació dels oceans en el futur.

80 ALUMNES DE BARCELONA

Globalment, 30.000 professionals del disseny i la programació han participat al hackató que s'ha celebrat a Barcelona: de la capital catalana, han participat 80 alumnes procedents de 'code' acadèmies i universitats de la ciutat.

Els equips participants han creat aplicacions mòbils, programari, maquinari, visualitzacions de dades i solucions per a plataformes, enfront de desafiaments dissenyats directament per la NASA per contribuir a missions d'exploració de l'espai i ajudar a millorar la vida a la Terra.