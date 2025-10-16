Ajuntament de Barcelona, Generalitat i Govern central reafirmen la seva aposta per l'ocupació de qualitat

Inauguren la primera jornada sobre ocupació de qualitat i inclusiva en l'ABOQ 2021-2030
BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el Govern central han reafirmat la seva aposta per la qualitat en la generació d'ocupació durant la primera jornada sobre ocupació de qualitat i inclusiva emmarcada en l'Acord Barcelona per l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ABOQ) i celebrada aquest dijous durant el Saló de l'Ocupació al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
En la inauguració, la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil; el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, i la sots-directora general de polítiques actives d'ocupació del SEPE, Belén Rebollo, han coincidit en la importància de mantenir bones relacions entre el sector privat i el públic en aquest sentit.
Per la seva banda, Gil ha celebrat poder reunir les empreses i l'administració en un "espai de confiança" on retre comptes i continuar impulsant la màxima qualitat de l'ocupació, i ha reivindicat el compromís del consistori en la generació d'oportunitats per a una ciutat més justa, resilient i que vetlli pel dret al treball.
Ramos ha assegurat que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) segueix molt de prop les iniciatives de Barcelona Activa en matèria d'innovació, i ha subratllat la voluntat del Govern de treballar per la "prosperitat compartida", en la qual considera vital la idea de qualitat en l'ocupació.
Finalment, Rebollo ha assegurat que els projectes que impulsa Barcelona Activa són la "punta de llança" a l'hora de treballar per l'ocupació atenent les particularitats del territori, tant socials com empresarials, i ha sostingut que conjugar objectius privats i públics és vital perquè les ocupacions siguin millors i més sòlides.
JORNADA
Després de la inauguració, la jornada 'Els reptes per generar una ocupació de qualitat i inclusiva' ha continuat amb diverses ponències i taules rodones que han comptat amb experts espanyols i internacionals d'entitats com l'Organització Internacional del Treball (OIT), l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), el Consell Econòmic i Social de Barcelona (Cesb), CCOO, Foment del Treball, la UGT i Pimec.
L'objectiu de la jornada és posar sobre la taula els eixos clau per a la generació d'ocupació de qualitat i la importància de monitorar les tendències per definir accions prioritàries i estratègiques per a grups de població com les dones, els joves i les persones en risc d'exclusió social.
ABOQ
El 2021, l'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, va impulsar l'ABOQ per institucionalitzar la importància de vetllar per la qualitat en la generació d'ocupació, que va ser dissenyat i executat en corresponsabilitat amb 74 actors econòmics i socials, entitats civils i del tercer sector de la ciutat i de l'àrea metropolitana.
Després d'arribar a l'equador del seu desplegament, l'ABOQ ha executat 291 actuacions, unes 70 a l'any, ha facilitat l'atenció de prop de 300.000 persones i ha executat 191 milions d'euros de pressupost, que coincideixen amb un creixement de la generació d'ocupació a la capital catalana i amb una tendència positiva de la seva qualitat.
En concret, durant els primers cinc anys de desplegament de l'ABOQ s'ha superat en un 2,7% el 78% fixat com a objectiu per a la taxa global d'activitat, que fa referència a l'ocupabilitat de les persones actives en edat laboral, va augmentar un 26,4% el nombre de contractes indefinits i es va reduir un 11,5% el treball a temps parcial.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona