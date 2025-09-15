Administració i empreses defensen "generar oportunitats" mitjançant la innovació i la sostenibilitat

Coincideixen en la necessitat de simplificar regulacions i fomentar la productivitat de les companyies
L'administració i les empreses han apostat per "generar oportunitats" d'ocupació tenint en compte la innovació i la sostenibilitat com àmbits de vital importància per a l'ecosistema català, abordant-los tant des de la formació com la presa de decisions.
Ho ha dit aquest dilluns en una taula sobre innovació i sostenibilitat durant la jornada d'Europa Press 'Catalunya cap al futur', amb la tinent d'alcalde de Barcelona de Promoció Econòmica, Raquel Gil; la directora d'Innovació, Sostenibilitat i Experiència Client d'Aena, Amparo Brea; el CEO de IATI Seguros, Alfonso Calzado; la directora general de Relacions Institucionals i Comunicació d'IKEA, Laura Ruíz, i el soci responsable de PwC a Catalunya i Andorra, Ignacio Marull, i moderada pel delegat d'Europa Press de Catalunya, Jordi Fernández.
Els ponents també han coincidit en la necessitat de simplificar les regulacions que regeixen el mercat per fomentar i incrementar la inversió, la qual cosa contribueix a millorar la productivitat de les empreses de Catalunya i, per tant, a estabilitzar el seu creixement i millorar les condicions dels treballadors.
GIL (AJUNTAMENT DE BARCELONA)
Gil ha assegurat el compromís de l'Ajuntament de Barcelona en la millora contínua de les seves eines per fomentar l'educació, sobretot en els sectors estratègics per a la ciutat, ja que ha apostat per transitar "de la mà del sector privat".
També ha destacat la "lògica metropolitana" des de la qual l'administració gestiona la generació d'ocupació, ha defensat la sostenibilitat com un factor a tenir en compte des de tots els punts de vista, social i mediambiental, i ha reivindicat la tasca que fa el consistori en aquest sentit des de Barcelona Activa i Mercabarna.
MARULL (PWC)
Per la seva banda, Marull ha assenyalat la productivitat com una de les principals preocupacions de les empreses catalanes, on ha demanat a l'administració millorar la seva gestió impulsant la visió metropolitana i ajudant les empreses "a que creixin", guanyant grandària i reduint costos.
Així mateix, ha defensat posar en valor la formació professional, equiparant-la al nivell de les universitats barcelonines i catalanes, per ajudar "a poc a poc a fer un reskilling" de la població, i ha fet una crida a les empreses a superar complexos i assumir els reptes mediambientals i socials, defensant el sector públic amb inversions.
BREA (AENA)
Brea ha destacat el compromís del sector de l'aviació en el seu conjunt amb la descarbonització, malgrat que ha dit que és "difícil", i ha destacat que els aeroports d'Aena s'han posat com a objectiu assolir les zero emissions netes el 2030, uns 20 anys abans del que ha fixat el pacte europeu Destination 2050.
Ha alertat que està començant la jubilació de la generació dels 'baby boomers', per la qual cosa considera que serà "molt complicat" formar les noves generacions, i ha apostat per incorporar fórmules de formació d'innovació oberta.
CALZADO (IATI)
Per la seva banda, Calzado ha destacat que la seva empresa vol "incidir en la consciència de la gent" a l'hora de viatjar, i també ha subratllat que intenten ser una empresa conscient amb els treballadors i les seves condicions laborals, i amb els clients i l'impacte que poden generar a l'hora de visitar diferents països al món.
També ha reclamat a l'Ajuntament que agilitzi la formació de professionals amb nous perfils, i ha alertat que les empreses tecnològiques tenen "dificultat" a l'hora de trobar nous empleats a causa de la velocitat dels avenços tecnològics com la IA i la creació d'aquests nous llocs de feina.
RUÍZ (IKEA)
Ruíz ha assegurat que Ikea vol ajudar les persones a ser més sostenibles a casa, i ha destacat la importància de la formació i "connectar els treballadors amb els reptes de la companyia" com la sostenibilitat.
Ha reclamat a les administracions públiques simplificar les regulacions i ser més properes amb les empreses, i quant als reptes mediambientals, ha apuntat que "falta una infraestructura important de carregadors elèctrics", i també ha reclamat solucions i treballar a l'uníson en el sector de l'habitatge.
