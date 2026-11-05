El 5è Barcelona Deep Tech Summit bat el seu "rècord" d'assistència amb 4.000 participants

BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El Barcelona Deep Tech Summit (BDTS) ha tancat aquest dijous la cinquena edició amb més de 4.000 visitants, entre emprenedors, inversors i representants de corporacions i del món de la recerca, la qual cosa suposa un increment del 25% respecte a l'edició anterior i el "rècord" de participació del congrés.
L'espai ha acollit les solucions de més de 70 start-ups i spin-offs deep tech, en una agenda que ha comptat amb més de 80 ponents internacionals al llarg dels tres dies del congrés, informa Barcelona Activa en un comunicat.
La cinquena tinent d'alcaldia de l'Ajuntament i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha afirmat que el rècord d'assistència evidencia "la fortalesa de Barcelona com a ecosistema d'innovació i com a ciutat capaç d'atreure talent, recerca, inversió i empreses de tot el món".
"El congrés s'ha consolidat com un espai estratègic per connectar tots els actors clau de l'ecosistema i generar les sinergies necessàries perquè la recerca i la tecnologia es transformin en solucions reals amb impacte", ha sostingut.
Ha afegit que el BDTS també és una oportunitat per generar ocupació de qualitat i construir una economia més competitiva, alhora que ha recalcat que "Barcelona ha de liderar aquest sector amb tant potencial i ser un referent al sud d'Europa".
EXPERTS INTERNACIONALS
El BDTS ha reunit alguns dels principals experts internacionals en innovació i tecnologies d'avantguarda, amb la participació de ponents de referència en àmbits com l'exploració espacial, la salut, les teràpies avançades i la intel·ligència artificial.
Entre les figures destacades hi ha el director del programa Moon Base de la NASA, Carlos García-Galán; l'economista i impulsora d'EuroStack, Cristina Caffarra; el director de la unitat de Neurociència de Starlab Barcelona, Aureli Soria-Frisch; el CEO de SpliceBio, Miquel Vila-Perelló, i la fundadora d'Interestellar Lab, Barbara Belvisi.
Barcelona Activa ha subratllat que la capital catalana es continua consolidant com un dels principals pols europeus en àmbits de la fotònica, la computació d'altes prestacions o les ciències de la vida, i que la incorporació del Canadà com a primer 'ecosystem partner' del congrés ha contribuït a ampliar els vincles internacionals.
Ha afegit que és un referent europeu gràcies a la concentració d'universitats, centres de recerca, infraestructures científiques i talent especialitzat.
En aquesta línia, segons l'informe 'Deep Tech a Catalunya' d'Acció, l'ecosistema català compta amb 402 start-ups deep tech (+7,5%) que generen una facturació conjunta de 188 milions d'euros i més de 3.000 llocs de feina qualificats.
BDTS STARTUP AWARDS
En aquesta edició l'empresa FetaLife ha estat la guanyadora dels BDTS Startup Awards 2026 per desenvolupar una incubadora líquida fetal que recrea l'úter matern orientada a millorar les possibilitats de supervivència dels nounats prematurs nascuts entorn dels sis mesos de gestació.
En el lliurament del premi, la cap de desenvolupament tècnic de FetaLife, Yolanda de Roo, ha destacat que "ser un equip multidisciplinari ajuda a connectar la tecnologia amb la realitat clínica".
SUPORT INSTITUCIONAL
Amb tot, el congrés l'ha organitzat l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, en "estreta" aliança amb la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
A més, compta amb el suport de la Generalitat i del Govern central, i també amb la implicació d'entitats col·laboradores com l'European Innovation Council (EIC), IMEC, el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), Mobile World Capital Barcelona, l'Ajuntament de València, Tech Barcelona, Barcelona Finance Cluster, CaixaResearch Institute, IESE Business School, Nordeep, NVIDIA, Eurecat, i2CAT, Masia Capital i BStartup Banc Sabadell.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona