400 estudiants participen en la I 'hackathon' interuniversitària sobre canvi climàtic a Barcelona

Interhack Bcn neix de la col·laboració de Barcelona Activa, BIT Habitat i 4 universitats
BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -
400 estudiants participen en la primera edició de la 'hackathon' Interhack Bcn, que se celebra aquest dissabte i diumenge en el Pol de Talent Digital del Parc Tecnològic de Nou Barris, per donar resposta a l'emergència climàtica.
Durant 36 hores, estudiants de les universitats Autònoma de Barcelona (UAB), Barcelona (UB), Politècnica de Catalunya (UPC) i Pompeu Fabra (UPF) treballen en equips multidisciplinaris, informa el consistori en un comunicat.
Aquest esdeveniment neix de la iniciativa de les quatre universitats a través de la Barcelona Knowledge Alliance i té el suport de BIT Habitat, amb la definició del marc de treball, i de Barcelona Activa, que posa el Pol de Talent Digital a disposició de la 'hackathon'.
La comissionada de Promoció Econòmica, Comerç i Restauració de l'Ajuntament, Nadia Quevedo, ha afirmat que Barcelona necessita talent capaç de "posar la tecnologia al servei del bé comú" i que aquest esdeveniment demostra que la ciutat es construeix des del coneixement, la col·laboració i el talent jove.
TRES REPTES
La jornada ha començat aquest dissabte amb la presentació de tres reptes proposats per les empreses col·laboradores: Damm ha demanat als equips idees per a una logística més intel·ligent; Inibsa ha plantejat crear una solució tecnològica per impulsar la comercialització de productes farmacèutics locals i Qualcomm ha proposat desenvolupar solucions per afrontar reptes ambientals amb màquines antigues.
Els estudiants han de seleccionar un repte per desenvolupar un projecte amb capacitat innovadora i de resolució del problema, i els projectes finals es donaran a conèixer aquest diumenge durant una sessió en què els participants hauran d'exposar les seves idees al jurat, abans que es lliurin els premis en l'acte de clausura.
