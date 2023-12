300 empreses barcelonines contracten 500 persones amb el 'Crea Feina' de Barcelona Activa el 2023

El 'Crea Feina' 2024 espera incorporar personal d'investigació a les empreses



BARCELONA, 26 des. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Crea Feina Plus' de Barcelona Activa ha incentivat que 300 empreses de la ciutat formalitzin enguany contractes amb unes 500 persones parades.

Per al 2024 es preveuen més subvencions Crea Feina, amb novetats com la incorporació personal d'investigació a les empreses, informa Barcelona Activa aquest dimecres en un comunicat.

L'objectiu del programa és millorar la integració de les persones amb més problemes d'inserció laboral, sobretot joves, dones, majors de 45 anys, parats de llarga durada o en risc d'exclusió social.

UN 57% SÓN DONES

Dels prop de 500 contractats aquest any, un 57% són dones, un 44% joves menors de 30 anys, un 32% majors de 45 anys, un 61% tenen estudis bàsics, un 35% eren parats de llarga durada i un 22% persones en risc d'exclusió social.

El 21% d'ajudes han estat per a empreses d'hostaleria-turisme-oci, el 17% per a comerç i el 15% per a l'àmbit de serveis; i el 82% de contractacions són d'empreses amb menys de 50 persones en plantilla.

El 23% de centres de treball són al districte de l'Eixample, el 15% a Ciutat Vella i el 13% a Sant Martí.

RAQUEL GIL

La regidora de Promoció Econòmica i Treball i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha destacat que el programa continua afavorint especialment la contractació de dones, així com de persones en risc d'exclusió social "i posa fi, en molts casos, a situacions d'atur de llarga durada", fet que millora la seva qualitat de vida.

Gil ha afegit que programes com Crea Feina són exemples de com l'Ajuntament "pot arribar al teixit empresarial i al mateix temps posar les persones al centre de totes les actuacions".

FINS A 8.000 EUROS DE SUBVENCIONS

L'Ajuntament de Barcelona ha destinat 2,7 milions d'euros a aquest programa, que ha proporcionat ajudes econòmiques de fins a 8.000 euros per persona/empresa en el cas de contractacions de persones en situacions de risc d'exclusió; i es promou que siguin contractes estables i de llarga durada o indefinits.

Crea Feina es va endegar en la pandèmia el 2020 i des d'aleshores 1.700 persones han trobat en aquest programa una via per afavorir la seva incorporació a una feina.

El 2024 es preveu una nova edició del programa, amb una dotació econòmica semblant a la de 2023, i centrant ajudes en la contractació de joves i en incorporar personal d'investigació a les empreses, contemplant alhora mesures d'igualtat de gènere per afavorir la incorporació de dones també en aquest àmbit.