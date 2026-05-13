La 2a Fira d'Ocupació de Sants-Montjuïc de Barcelona Activa connecta 150 candidats amb empreses

Gil remarca que la jornada "alinea el teixit empresarial amb el talent local"
BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -
La 2a Fira d'Ocupació del districte de Sants-Montjuïc organitzada per Barcelona Activa ha connectat els 150 candidats amb 12 empreses de proximitat perquè coneguin i participin en processos de selecció, amb un 65% de les ofertes d'incorporació immediata i vinculades a sectors econòmics "clau" del districte.
En un comunicat aquest dimecres, l'Ajuntament de Barcelona ha explicat que algunes de les empreses del territori que han participat en la trobada són Bauhaus, Lagardere i Rhenus Logístics, que tenien l'objectiu de connectar les seves vacants amb persones en cerca de feina.
La cinquena tinent d'alcalde i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha inaugurat l'acte destacant l'acompanyament de l'agència durant el procés de trobar feina i ha remarcat el paper de la fira que "alinea el teixit empresarial amb el talent local".
Ha afegit que la jornada va néixer amb un doble propòsit: afavorir la inserció laboral en sectors clau del districte i, alhora, contribuir a la competitivitat de les empreses de la ciutat mitjançant la incorporació de talent local, dins l'"aposta per un model econòmic sostenible i just, en el qual les oportunitats laborals arribin a tots els barris i persones".
L'Ajuntament ha afegit que, després de l'èxit de la primera edició el 2025, la fira "consolida el seu paper com un espai de referència per afavorir la inserció laboral de proximitat, especialment entre perfils que segueixen itineraris formatius o d'inserció sociolaboral en programes municipals i d'entitats".
LA FIRA
La jornada ha començat amb una dinàmica motivadora per reforçar la confiança i les habilitats comunicatives dels assistents i ha seguit amb un 'speed dating' entre empreses i candidatures, i també hi ha hagut una zona de 'networking' amb recursos d'orientació, amb la participació d'entitats i serveis públics de la zona.
Com a novetat d'aquesta edició, els candidats van poder participar durant la setmana passada en tallers per preparar els processos per trobar feina, oferint eines pràctiques per abordar un 'elevator pitch' o orientació per afrontar entrevistes de selecció.
ACCÉS IGUALITARI A L'OCUPACIÓ
La Fira d'Ocupació de Sants-Montjuïc està alineada amb l'Eix 1 del Pla de Desenvolupament Econòmic 2024-2027 del districte, que prioritza la connexió entre l'oferta i la demanda laboral com la "palanca per a un creixement econòmic inclusiu".
El consistori ha explicat que l'abril del 2026, aquest territori registrava 7.379 persones desocupades, de les quals 3.007 estaven en situació d'atur de llarga durada, mentre que segons les dades del 2024, el 27,2% de la població del districte estava en risc de pobresa o exclusió social i el salari mitjà estava en 31.984 euros anuals, per sota dels 35.402 de la ciutat.
També ha emmarcat la fira en l'Acord Barcelona per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030, l'estratègia per millorar l'accés de la ciutadania a l'ocupació de qualitat i promoure més equitat en la distribució de recursos ocupacionals i en l'accés al mercat de treball.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona