La 14a edició de JOBarcelona acull més de 7.000 joves i ofereix 1.000 ofertes de feina

BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -
JOBarcelona ha celebrat aquest dimecres la 14a edició amb l'assistència de 7.000 joves i 1.000 ofertes de feina i de pràctiques, i la participació de 80 empreses i institucions espanyoles i internacionals, informen els organitzadors en un comunicat.
Més de 250 professionals de recursos humans de "companyies líders" han participat en aquesta edició, fent més de 30.000 entrevistes i trobades amb candidats potencials, i entre els perfils més demandats han destacat les enginyeries, les ciències de la salut i els perfils digitals i analítics, juntament amb especialistes en ADE, economia, màrqueting, legal, turisme i educació.
JOBarcelona ha tingut el suport institucional del Servei Públic d'Ocupació Estatal (Sepe), de Barcelona Activa, de la Diputació de Barcelona, de Pimec i d'Inserta.
Hi han assistit el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos; el director del Sepe Barcelona, Víctor Santa-Bárbara; la directora corporativa de Comunicació i RRII de Barcelona Activa, Nadia Quevedo; la directora executiva d'Empresa i Emprenedoria de Barcelona Activa, Itziar Blasco; el director de Mercat de Treball i Prospecció Empresarial de Barcelona Activa, Jesús Camas, i el diputat adjunt de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic de Diputació de Barcelona, Juan A. Pérez.
"ESPAI DE REFERÈNCIA"
El perfil predominant ha estat el d'estudiants universitaris, recentment graduats i joves d'FP, que han pogut accedir a un ampli programa d'activitats.
En total l'esdeveniment ha acollit més de 100 conferències, 'masterclass', taules rodones, 'workshops' i 'impact talks'.
La CEO de JOBinplanet i Talent Point HR Consulting, Marta de Llauder, ha afirmat que JOBarcelona s'ha consolidat com una referència per connectar "les noves generacions amb empreses líders i acostar el talent jove al mercat laboral real".
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona