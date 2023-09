Xavier Espot després d'explicar que és gai: "No hem acabat de normalitzar la diversitat sexual"

Un "resident passiu" a Andorra com un youtuber no haurà d'aprendre català per renovar la residència



BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, s'ha mostrat sorprès aquest dimarts per la reacció sobre el fet que és homosexual: "Potser no hem acabat de normalitzar la diversitat sexual".

En una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha assegurat que no esperava que "agafaria aquesta amplitud" dir la seva orientació sexual en unes declaracions aquest dilluns a Ràdio i Televisió d'Andorra (RTVA).

"Que ho hagi expressat obertament pot facilitar o ajudar nois i noies joves que es puguin reflectir en mi i pensar que, malgrat tenir una orientació sexual diferent a la majoria, poden arribar a la més alta magistratura", ha dit.

PERMÍS DE RESIDÈNCIA

Preguntat pel projecte de llei que exigirà un nivell mínim de català per renovar el permís de residència a Andorra, ha respost que "segurament" no es farà extensiu a tothom.

"Qui vingui a residir al nostre país i que no vingui a treballar al nostre país, perquè és un resident sense activitats lucratives, perquè és un resident passiu, aquest pot ser el cas dels youtubers, no caldrà fer-ho extensiu", ha matisat.

Ha explicat que és una iniciativa legislativa que encara no s'ha aprovat i que el Govern andorrà presentarà dimecres, per actualitzar una llei "que s'ha quedat obsoleta" sobre l'ús social del català.

"Això vol dir que convertirem Andorra en una absoluta dictadura lingüística? Evidentment que no. La gent podrà continuar parlant en la llengua que vulgui", i ha defensat que és un país obert a la immigració i amb moltes persones plurilingües.