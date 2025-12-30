La Xarxa d'empreses Inclusives d'Andorra consolida el seu creixement amb 45 negocis

En els últims dies s'han signat dos nous convenis
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 30, (EUROPA PRESS)
La Xarxa d'empreses Inclusives d'Andorra consolida el seu creixement amb la signatura de dos nous convenis i suma 45 empreses compromeses amb la inclusió laboral, segons informa aquest dimarts el Govern en un comunicat.
El secretari d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, destaca que la xifra reflecteix voluntat creixent del teixit empresarial d'oferir "oportunitats reals" a col·lectius que tradicionalment han trobat més dificultats per accedir al món laboral.
El projecte de la Xarxa d'empreses Inclusives, impulsat pel Govern des de l'any 2017 en el marc de l'estratègia d'inclusió laboral, ha aconseguit crear un total de 47 llocs de treball per a persones amb discapacitat.
Les noves incorporacions són FEPER, dedicada a la recollida de residus no perillosos, i Espai de Música Moderna, dues empreses que han formalitzat la contractació de persones amb discapacitat.
El programa, gestionat per l'equip de treball amb el suport del Servei d'Ocupació d'Andorra, ofereix a les empreses participants un acompanyament integral: des de l'orientació i la formació dels candidats fins a la prospecció de vacants, la presentació de perfils i el seguiment personalitzat de cada contractació.
A més, les empreses poden accedir a subvencions que faciliten la contractació i la consolidació d'aquests llocs de treball, amb ajudes que poden arribar fins als 5.280 euros anuals.
EVOLUCIÓ DEL PROGRAMA
Actualment 26 empreses estan renovant el seu compromís amb la xarxa després d'arribar als 5 anys de contractació, i diverses companyies han manifestat interès a sumar-se durant el 2026, fet que segons el Govern augura la "continuïtat i expansió" del projecte.
Ara com ara, dels 47 llocs de treball oferts, 31 estan ocupats, mentre que la resta es troben en procés de selecció o identificació de perfils adequats.
Amb 118 persones amb discapacitat contractades en entorns laborals ordinaris -tant en empreses de la xarxa com fora d'ella-, el país dona un "pas ferm" cap a una societat més inclusiva, on el talent i les capacitats de tot el món troben el seu espai.
Con 118 personas con discapacidad contratadas en entornos laborales ordinarios -tanto en empresas de la red como fuera de ella-, el país da un "paso firme" hacia una sociedad más inclusiva, donde el talento y las capacidades de todo el mundo encuentran su espacio.