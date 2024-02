Vuit empreses andorranes presenten projectes al 4YFN del Mobile World Congress

Andorra Business participa per quart any en l'esdeveniment per a startup

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 febr. (EUROPA PRESS) -

Vuit empreses andorranes (Agile Compass, Andorrix Services, ARC Institut, GosGuapos, Idunity, Inmobalize, Montpackers i Sapce Media) participen al 4 Years From Now (4YFN) del Mobile World Congress.

Les companyies tenen l'acompanyament d'Andorra Business, que per quart any consecutiu participa en l'esdeveniment per a startup, ha informat l'agència de promoció econòmica del Principat en un comunicat.

La nota de premsa detalla que la participació en el 4YFN permet a les empreses mostrar els seus projectes i models de negoci i aprofiten aquesta cita internacional per "establir nous contactes professionals".

La delegació andorrana l'encapçala el secretari d'Estat d'empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, i la directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo.

Saura ha destacat que l'stand d'Andorra Business és una "bona oportunitat" per a les startup del país per promocionar les seves solucions innovadores i per donar-se a conèixer a possibles col·laboracions amb inversors.

Per la seva banda, Hidalgo ha assenyalat que les empreses participants són "molt tecnològiques" dins de l'ecosistema startup i que van molt en la línia, literalment, del que es veu en aquest saló: intel·ligència artificial, blockchain o desenvolupament.

Hidalgo ha afegit que des d'Andorra Business estan "molt contents" d'acompanyar a les empreses a buscar inversors, socis tecnològics i també clients.

BILATERALS AMB GOVERNS

En paral·lel, la delegació andorrana ha aprofitat el desplaçament a Barcelona per mantenir reunions bilaterals amb representants dels governs "canadenc, lituà i nord-americà".

Finalment, la nota de premsa detalla que l'espai expositiu de la desena edició del 4YFN s'ha ampliat a dos pavellons i participen més de 800 expositors de tot el món i 350 ponents.