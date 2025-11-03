Villarejo està citat a declarar aquest dimarts a Andorra per la 'Operació Catalunya'

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El comissari jubilat José Manuel Villarejo està citat aquest dimarts a les 15 hores per declarar en qualitat de testimoni davant de la titular de la Secció d'Instrucció Especialitzada número 2 de la Batllía d'Andorra que instrueix la 'Operació Catalunya', segons una providència a la qual ha tingut accés Europa Press.
La jutgessa també ha citat com a testimonis a l'exministre de Finances del govern d'Andorra, Jordi Cinca, que està previst que comparegui a les 9.30 hores, i al llavors ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, que està citat a les 10.30 hores.
Fonts jurídiques han explicat a Europa Press que l'objectiu de l'interrogatori a l'excomissari és determinar si entre les seves notes d'intel·ligència hi ha referències a una presumpta implicació del Govern espanyol en la 'Operació Catalunya' contra l'independentisme.
Per a això, segons va avançar 'El Món', el titular del Jutjat Central d'Instrucció 6 de l'Audiència Nacional va dictar una resolució la setmana passada per la qual autoritzava a Villarejo --que té el passaport retirat-- a viatjar a Andorra per comparèixer davant de la jutgessa.
RAJOY, FERNÁNDEZ DÍAZ I MONTORO
La instructora investiga si va haver-hi pressions per part del Govern espanyol al Principat d'Andorra en 2014 per obtenir informació bancària en poder de Banca Privada d'Andorra (BPA) de líders independentistes i si això va derivar en la intervenció del citat banc i de la seva filial espanyola, Banco Madrid, un any després.
Aquest estiu, la jutgessa va reactivar la causa en la qual intenta esclarir si l'expresident del Govern espanyol, Mariano Rajoy, i els seus exministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro van estar implicats remetent novament comissions rogatòries a Espanya.