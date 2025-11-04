Villarejo assegura que el Govern de Rajoy estava darrere de la intervenció del BPA: "Sens dubte"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)
El comissari jubilat José Manuel Villarejo ha assegurat a la seva sortida dels jutjats que el Govern espanyol presidit per Mariano Rajoy va estar darrere de la intervenció de Banca Privada d'Andorra (BPA): "Sens dubte".
Així ho ha afirmat als mitjans després de declarar en qualitat de testimoni per la 'Operació Catalunya' a Andorra, on ha assegurat haver explicat "la veritat a la jutgessa" i ha afegit que una operació com aquesta no la podria haver fet un comissari, un coronel del CNI, un guàrdia civil o un capità comandant, textualment.
"És una operació d'alt nivell, on des de presidència del govern d'un país i d'un altre intervenen en el tema, com ja apareix en les meves notes d'intel·ligència. Com he declarat sempre i com és evident", ha subratllat.
D'altra banda, ha rebutjat donar més detalls de tot el que ha declarat dins de la sala i ha ironitzat amb el fet d'haver estat a la presó per risc de fugida: "Hauran vist que jo no me'n vull anar. En tot cas hauran d'anar ells, els delinqüents que em van organitzar tot això", ha assenyalat.
Tal com estava previst, durant el matí d'aquest dimarts també han declarat els exministres de Finances i d'Afers exteriors del Govern d'Andorra, Jordi Cinca i Gilbert Savoia, respectivament.
REACTIVACIÓ DEL CAS
La instructora investiga si va haver-hi pressions per part del Govern espanyol al Principat d'Andorra en 2014 per obtenir informació bancària en poder de BPA de líders independentistes i si això va derivar en la intervenció del citat banc i de la seva filial espanyola, Banc Madrid, un any després.
Aquest estiu, la jutgessa va reactivar la causa en la qual intenta esclarir si l'expresident espanyol Mariano Rajoy i els seus exministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro van estar implicats remetent novament comissions rogatòries a Espanya.