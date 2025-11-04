Villarejo, abans de declarar a Andorra: "La meva vida és la més transparent del món"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)
El comissari jubilat José Manuel Villarejo ha avançat que, en la seva declaració judicial en qualitat de testimoni per l'operació Catalunya a Andorra d'aquest dimarts, criticarà i explicarà les il·legalitats que va veure quan ocupava el càrrec, i ha afegit: "La meva vida és tan transparent, és la més transparent del món".
Així ho ha declarat als mitjans aquest dimarts abans de comparèixer en qualitat de testimoni davant la titular de la secció d'instrucció especialitzada número 2 de la Batllia d'Andorra, raó per la qual ha preferit no anticipar res i esperar a la declaració.
S'ha mostrat preocupat per parlar amb els mitjans abans que amb la jutgessa ja que, el 2017, ho va fer en una entrevista amb el periodista Jordi Évole, la qual cosa, segons ell, va precipitar el seu ingrés a presó: "Imagineu-vos què declararé i les conseqüències que tindrà", ha dit.
Ha subratllat que no es penedeix de res i ha lamentat que dilluns fes vuit anys que una "colla de mals subjectes" va decidir destruir la seva vida, i ha posat el focus sobre un grup de fiscals que, textualment, es van posar d'acord i un jutge que, en rebre amenaces, va ser expulsat.
D'altra banda, Villarejo ha assegurat haver rebut amenaces, sense especificar de quina procedència: "No esperava que m'autoritzessin a venir aquí a declarar i he rebut moltes amenaces perquè no declari".
Tal com estava previst, durant aquest dimarts al matí també han declarat els exministres de Finances i d'Afers Exteriors del Govern d'Andorra, Jordi Cinca i Gilbert Savoya, respectivament.