Vidal (Comuns) no descarta més compareixences després de noves informacions sobre l'operació Catalunya

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha obert la porta aquest dilluns a demanar noves compareixences en la comissió d'investigació del Congrés sobre l'operació Catalunya després de les noves informacions avançades per Rac 1 que apunten al fet que l'expresident del Govern central Mariano Rajoy tenia informació sobre Banca Privada d'Andorra (BPA) que "podia posar en risc l'equilibri institucional de totes dues nacions".

"Són noves informacions que anem coneixent, que evidentment motiven la possibilitat que puguem incloure noves compareixences de persones que de fet ja hem pogut interrogar, com pot ser el cas, per exemple, de María Dolores de Cospedal", ha dit aquest dilluns en una roda de premsa des de la seu del partit.

Vidal ha considerat que el govern de Mariano Rajoy va ser un govern tremendament corrupte, en les seves paraules, i que els seus membres han de donar explicacions: "Són desenes i desenes els casos de corrupció que ara hi ha a les seves esquenes, de tots i cada un dels personatges que van formar part del govern de Mariano Rajoy".

Ha lamentat que es fessin servir recursos de l'Estat per sufragar les "clavegueres de l'Estat" per, suposadament, fabricar proves falses per incriminar persones que no havien comès delictes, per la qual cosa ha dit que estudiaran la possibilitat de continuar aportant informació a la comissió parlamentària.

"Continuarem, evidentment, amb aquesta comissió d'investigació, i estarem atents a totes les informacions que vagin sortint per, si és possible, tornar a obrir una causa penal i perquè la Fiscalia tingui tota la informació necessària perquè es conegui tota la veritat", ha conclòs.