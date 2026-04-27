Vidal diu que "no calia" que Pujol viatgés a Madrid però demana saber la veritat

BARCELONA, 27 abr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha defensat que "no calia" citar l'expresident de la Generaltiat Jordi Pujol aquest dilluns a Madrid davant el tribunal de l'Audiència Nacional que jutja la seva família per presumpte enriquiment il·lícit perquè se sotmetés a un altre reconeixement mèdic i prestés declaració.
"Perquè el judici continuï probablement no calia fer moure una persona gran, amb demència, i que, tot i que insistís que volia declarar, probablement no es trobava en una situació com per poder-ho fer", ha dit en una roda de premsa, després que el tribunal hagi acordat eximir de responsabilitat penal l'expresident, de 95 anys, per la seva deterioració cognitiva.
Vidal ha mostrat respecte per la situació mèdica de l'expresident i ha assenyalat que els diferents metges que havien avaluat Pujol apuntaven a una "situació de demència", per la qual cosa veu clar que s'hagi pres aquesta decisió.
No obstant això, ha sostingut que això no impedeix que la causa contra la família continuï i ha cridat a que així sigui: "Catalunya es mereix saber què va passar, si hi va haver o no hi va haver corrupció, qui la va dur a terme...".
"Hi ha informacions que apunten a que la família pujava de manera habitual amb bosses plenes de diners cap a Andorra. Catalunya es mereix saber aquesta informació, però perquè el judici continuï no calia moure una persona gran, amb demència", ha valorat.