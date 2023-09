El Vaticà confia que hi hagi a Andorra una "solució satisfactòria per a tothom" sobre l'avortament

El secretari d'estat Pietro Parolin descarta una diòcesi pròpia per al Principat



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 8 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, ha confiat aquest divendres que es pugui trobar "una solució satisfactòria per a tothom" respecte al debat sobre la despenalització de l'avortament a Andorra.

Ho ha manifestat en una roda de premsa al costat del cap de govern, Xavier Espot, al Santuari de Meritxell, on prèviament havia presidit l'eucaristia solemne del 150è aniversari de la proclamació de la Mare de Déu de Meritxell com a patrona d'Andorra.

El cardenal ha dit que despenalitzar l'avortament és una qüestió "molt delicada i complexa" que s'ha d'afrontar amb un diàleg constant i molta discreció, i ha remarcat que les parts hi estan treballant.

També ha recordat que un principi fonamental de l'Església Catòlica és "el principi de la defensa de la vida en totes les seves etapes" i ajudar totes les persones que es trobin en dificultats, situació en la qual ha inclòs les embarassades.

DIÒCESI: "MAI S'HA PARLAT"

A més a més, el representant de la Santa Seu ha dit que "mai s'ha parlat" sobre la possibilitat que Andorra tingui una diòcesi pròpia.

Segons ha explicat, el Vaticà vol "que tot continuï com està ara" i ha insistit que no té constància que hi hagi cap canvi institucional en perspectiva.

XAVIER ESPOT

Xavier Espot, que també s'hi ha referit, ha afirmat que "aquestes conjectures ni obeeixen a la realitat ni a les peticions fetes per Andorra".

Un altre assumpte pendent és la designació d'un bisbe coadjutor per preparar la substitució de l'actual arquebisbe d'Urgell (Lleida) i copríncep episcopal d'Andorra, Joan-Enric Vives, que està prop de la jubilació.

LA SUCCESSIÓ DE JOAN-ENRIC VIVES

El secretari d'estat de la Santa Seu ha confirmat la voluntat de nomenar aquesta figura perquè, segons les seves paraules, permet als successors conèixer la realitat.

Espot ha traslladat el convenciment del Govern andorrà que el Vaticà nomenarà un successor per a Vives quan correspongui.

VATICÀ-ANDORRA: "RELACIONS SÒLIDES"

Igualment, Espot i Parolin han coincidit a valorar les "relacions sòlides" entre el Principat i la Santa Seu, el diàleg fluït i les col·laboracions en la defensa dels drets humans, de la solidaritat i de la cooperació contra el canvi climàtic.

El secretari d'estat va arribar al país dijous a la tarda i va tenir l'ocasió de reunir-se amb Espot; amb el síndic general (president del parlament), Carles Ensenyat; saludar els representants dels grups parlamentaris, i visitar espais emblemàtics com la Casa de la Vall (antic parlament) i l'església romànica de Santa Coloma.