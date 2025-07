La Universitat d'Estiu i Tardor d'Andorra abordarà les oportunitats de la societat digital

Coincideix amb la celebració de l'Any europeu de l'educació per a la ciutadania digital

La 41 edició de la Universitat d'Estiu i Tardor d'Andorra tractarà les oportunitats i els riscos de la societat digital des d'una perspectiva pluridisciplinar.

Segons ha informat el Govern en un comunicat, l'elecció de la temàtica coincideix amb la declaració per part del Consell d'Europa, de l'any 2025 com l'Any europeu de l'educació per a la ciutadania digital.

L'inici serà el dilluns 15 de setembre amb la conferencia 'Democràcia i participació ciutadana en la societat digital', impartida pel jurista, politòleg i professor titular de filosofia del dret i política de la Universitat Pompeu Fabra Josep Lluís Martí.

L'expert explicarà com les noves tecnologies transformen les societats d'una forma profunda i com afecten el comportament i els canals de participació ciutadana.

L'endemà, la periodista especialitzada en la Unió Europea, la desinformació i la política global Carme Colomina analitzarà com la ràpida difusió de la informació a les xarxes socials i la irrupció de la intel·ligència artificial generativa faciliten la creació i propagació d'informació falsa.

IA I DIGITALITZACIÓ EN LA SALUT

La conferència del dia 22 de setembre posarà l'atenció en la intel·ligència artificial (IA) a càrrec de l'enginyera informàtica i filòsofa, professora d'intel·ligència artificial en la Universitat de Sorbona Laurence Devillers, que presentarà els desafiaments i amenaces de la IA.

Tancarà la Universitat una conferència sobre l'impacte de la digitalització en la salut, concretament com la tecnologia digital està transformant el sector sanitari, millorant la qualitat assistencial i democratitzant l'accés a la sanitat.

Una situació que requereix un canvi cultural i una mentalitat oberta per integrar l'evidència científica amb les necessitats reals, temes que tractarà la ponència de la doctora i directora del centre d'investigació en salut digital (eHealth Center) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Marta Aymerich.