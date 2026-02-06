La Universitat d'Andorra celebra un seminari sobre benestar emocional del professorat

Hi participen uns trenta docents universitaris
SANT JULIÀ DE LÒRIA (ANDORRA), 6 (EUROPA PRESS)
Una trentena de docents de la Universitat d'Andorra (UdA) han participat aquest divendres en la 12a edició del seminari de docència universitària que ha tractat sobre el benestar emocional del professorat.
La trobada, organitzada pel Grup de Recerca interdisciplinari en Educació (GRIE) de la UdA, s'ha titulat 'El benestar emocional en la docència universitària', ha informat la universitat en un comunicat.
La sessió s'ha centrat a explicar per què és important el benestar del professorat, les possibles situacions que viuen en el seu dia a dia i com cuidar el seu propi equilibri.
A més a més, ha comptat amb la participació de la catedràtica de Ciències de l'Educació i directora del Grup de recerca en orientació psicopedagògica de la Universitat de Lleida, Gemma Filella.
Posteriorment s'ha dut a terme un taller teòric-pràctic, titulat 'El benestar emocional de l'estudiant universitari', a càrrec del professor d'infermeria i investigador del GRIE de la UdA, Rubén Coelho.
En el taller s'han presentat diverses situacions que poden patir els estudiants, com ansietat, estrès, dislèxia o TDAH i les estratègies per ajudar-los.
La Universitat d'Andorra compta amb un pla per a la inclusivitat i amb dos serveis específics, el Servei d'Acompanyament a l'Estudiant i al Personal (SAEP) i el Servei d'Orientació i Coaching (SOC), que donen resposta a diverses situacions socioeducatives i culturals (necessitats educatives especials, discapacitat, orientació psicològica o necessitats de caràcter social, entre d'altres).