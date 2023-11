Unes 500 persones es tornen a manifestar a Andorra per un habitatge digne

La majoria governamental anuncia pròrrogues dels contractes de lloguer de 3 anys



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 nov. (EUROPA PRESS) -

Unes 500 persones s'han manifestat aquest dijous a la tarda a Andorra per reclamar el dret a un habitatge digne.

La mobilització, convocada per la Coordinadora per l'Habitatge Digne, s'ha dut a terme a la plaça del Consell General (Parlament) coincidint amb la celebració del debat d'Estat sobre habitatge que va impulsar el principal partit de l'oposició, Concòrdia.

Es tracta de la segona manifestació per la crisi de l'habitatge que es duu a terme en menys d'un mes, després que el passat 31 d'octubre la mateixa plataforma convocant, nascuda a través d'un grup de Telegram, agrupés a més d'un miler de persones al carrer aconseguint la mobilització més multitudinària de la història del país.

Els assistents han xiulat i colpejat cassoles per fer soroll i han cridat consignes demanant la dimissió del cap de Govern i unes altres com 'Conxita a la Seu', 'especuladors fora d'Andorra' i fins i tot han cridat a favor de tallar les fronteres.

De fet, s'ha llegit un manifest en què s'ha demanat al Govern que es posi al costat de la població i "acabi ja amb aquest model centrat en l'especulació".

Al parlament també han assegurat que s'ha iniciat un moviment "que ja no es pot parar" i que té com a objectiu acabar amb la misèria, literalment, que s'ha generat.

Els organitzadors han acabat la seva intervenció cridant a caminar junts cap a "una mobilització massiva" per al pròxim 8 de desembre.

DEBAT

La manifestació ha coincidit amb la celebració del debat d'Estat sobre l'habitatge, durant el qual el cap de Govern, Xavier Espot, ha admès que el preu mitjà dels lloguers nous a les webs d'immobiliàries frega els 20 euros per metre quadrat.

Durant la seva intervenció, Espot ha indicat que actualment hi ha 2.700 immobles destinats a habitatge d'ús turístic, reconeixent que "cal aconseguir" que els pisos que es destinen a altres usos tornin al lloguer residencial.

Igualment, ha avançat que es preveu un increment de les plusvàlues durant els 10 primers anys de la compra per frenar l'especulació.

Espot també ha exposat un "full de ruta" per trobar solucions al problema i ha advertit que si patronal i sindicats no arriben a un acord per a la revaloració dels salaris, el Govern està disposat a fixar-ho a través d'una llei.

D'altra banda, durant les intervencions dels grups parlamentaris, els integrants de la majoria governamental han exposat que durant la tramitació de la llei de mesures per als lloguers estan disposats a introduir esmenes perquè la pròrroga dels contractes sigui de tres anys i no d'un com preveia el text.

Al voltant de les 22 hores, el debat d'Estat s'ha de reprendre per poder votar les propostes d'acord elaborades pels grups parlamentaris.