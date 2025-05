Trias exigeix al Congrés que li demanin "perdó" per l'operació Catalunya i es queixa de la passivitat de la Fiscalia

MADRID 19 maig (EUROPA PRESS) -

L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha reclamat aquest dilluns al Congrés que algú li demani "perdó" per l'operació Catalunya de la qual es considera víctima en haver-se-li atribuït un fals compte a Suïssa, i s'ha queixat que la Fiscalia General de l'Estat no hagi actuat en aquest assumpte i que s'hagi normalitzat el "mal ús" del poder per part del Ministeri d'Interior quan va estar dirigit per Jorge Fernández Díaz.

"No veig que passin les coses que crec que haurien de passar. O sigui, no veig que el fiscal general de l'Estat intervingui. Passen coses i sembla normal que passin aquestes coses. I he arribat a la conclusió que hi ha un cert acord de no fer més el que s'ha fet contra els independentistes", ha indicat durant la seva compareixença en la comissió que investiga les 'clavegueres' de l'Estat.

Trias ha remarcat que la manera d'actuar contra aquest moviment polític es pot reproduir per perseguir altres sectors. "Això no és contra els independentistes, és una manera d'actuar. Quan un considera normal que es facin servir eines anormals, s'està equivocant", ha advertit.

En el mateix context, ha cridat el Govern central i altres institucions com el poder judicial a "posar ordre" perquè hi ha "coses que no poden passar". Ho ha fet quan li han preguntat sobre uns àudios de l'excomissari José Manuel Villarejo en els quals suposadament es reconeixia que s'havien publicat informacions falses sobre ell.

Després de denunciar que "ser capaç d'inventar-se les coses per apartar algú" per ser independentista és "molt greu", ha deixat clar que no pretén que "ningú vagi a la presó", sinó que els qui ho han fet "els faci vergonya" i algú assumeixi que s'ha "equivocat" i que li demanin "disculpes" per "haver travessat totes les línies".