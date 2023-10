Tretze detinguts per presumptament comerciar amb més de 400 animals de companyia a Catalunya

BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

Una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil va permetre detenir el 20 de setembre 13 persones per presumptament importar, criar i comerciar més de 400 animals de companyia a Catalunya.

Així ho han anunciat aquest dimecres els quatre comandaments policials en una roda de premsa en la qual han explicat que la xarxa il·legal suposadament connectava Barcelona, Madrid i Andorra amb països de l'Europa de l'Est --lloc d'origen d'alguns animals rescatats-- i tenia un criteri "exclusivament i absolutament econòmic".

Els detinguts es beneficiaven de "grans quantitats de diners" per presumptament generar patrimoni a Espanya, Andorra i Dubai, que després ocultaven a nom de persones interposades; amb la qual cosa se'ls investiga per delictes de maltractament animal, intrusisme laboral, estafa, falsedat documental i blanqueig de capitals.

INVESTIGACIÓ

Els agents van dur a terme 12 entrades i escorcolls a clíniques, botigues i centres de cria on van decomissar 351 gossos i 51 gats, i van localitzar el cadàver de vuit cadells que estan pendents de la necròpsia per determinar-ne les causes de la mort i "el grau de patiment".

Els cossos policials van bloquejar immobles, comptes bancaris i van intervenir sis vehicles --alguns d'alta gamma-- passaports animals i una arma de foc, tot i que no descarten més intervencions.

També han explicat que el transport intracomunitari es feia principalment per carretera amb vehicles no homologats, condicions precàries i "per sota" de l'edat legal de tres mesos.

Els animals rescatats estan a l'empara dels ajuntaments dels indrets on es van fer els decomissos: protectores de referència o entitats col·laboradores, textualment.