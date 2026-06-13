Tres morts per tres accidents en el medi natural a Catalunya

BARCELONA 13 juny (EUROPA PRESS) -
Tres persones han mort aquest dissabte per accidents en el medi natural a l'Ametlla de Merola (Barcelona), Cadaqués (Girona) i Alins (Lleida), informen els Bombers de la Generalitat en un comunicat.
Han rescatat per la tarda el cadàver d'un jove de 18 anys ofegat en el riu Llobregat, a la resclosa de l'Ametlla de Merola, on es banyava un grup de joves: el mort s'havia tirat a l'aigua i no n'havia sortit.
També per la tarda, la unitat marítima de Mossos d'Esquadra ha trobat mort un submarinista desaparegut a Cadaqués que no tornava a l'embarcació: l'han localitzat a uns 10 metres de profunditat prop de s'Encalladora.
I per la tarda també ha mort a la muntanya una altra persona que pel que sembla va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, prop de la frontera amb França i Andorra: els GRAE de Bombers en helicòpter n'han localitzat el cadàver i han rescatat els dos alertants.
Aquest mateix dissabte els Bombers han tancat la investigació del menor desaparegut a Roses (Girona) des de la matinada de dijous, després de buscar-lo en helicòpter entre Pals i Begur, i la investigació ha passat a la Guàrdia Civil.