Tres andorrans participaran en els Jocs Mundials de Trasplantats de Dresden (Alemanya)

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)
Tres esportistes andorrans, Mari Martínez, Kiko Castillo i Toni Gamero, participaran en representació del Principat en els Jocs Mundials de Trasplantats 2025 que se celebraran del 17 al 24 d'agost a Dresden (Alemanya).
Segons ha informat l'Associació de Trasplantats i Donants d'Andorra (ATIDA) en un comunicat, és la primera vegada que la delegació andorrana està formada per tres esportistes, que competiran contra més de 2.200 atletes de 51 països en un esdeveniment que combina esport d'alt nivell, superació i un missatge universal de solidaritat.
Gamero ha destacat que participar en els jocs és una forma de "donar les gràcies" al seu donant, que casualment és d'origen alemany.
Per la seva banda, Martínez ha reivindicat el valor col·lectiu de la participació, ja que en aquesta ocasió no competirà sola i per aquest motiu considera que és "més simbòlic com a país".
Finalment, Castillo ha subratllat la importància del missatge, assegurant que els jocs són la seva forma de demostrar que després d'un trasplantament "l'esport pot continuar sent motor de vida".
Sobre les modalitats de competició, Martínez, trasplantada de ronyó, competirà en proves de ciclisme, i repetirà experiència després de la seva participació en els jocs de Newcastle 2019.
Castillo, també trasplantat de ronyó, debutarà en les proves de contrarellotge i cursa de carretera, mentre que Gamero, trasplantat de medula òssia per una leucèmia, participarà en la modalitat de dards.
Amb motiu dels jocs, ATIDA ha produït una línia d'equipament esportiu format per un mallot i culote ciclista, una samarreta i un polo, articles que ja estan a la venda i els beneficis dels quals es destinaran íntegrament a impulsar projectes de sensibilització al país i a continuar donant suport als pacients trasplantats i les seves famílies.