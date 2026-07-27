Trenta estudiants d'arreu del món participen en el campus de català d'Andorra

Provenen de 12 països diferents i s'estaran al país una setmana
SANT JULIÀ DE LÒRIA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)
Trenta estudiants de català provinents de 12 països diferents participen aquesta setmana en la 25a edició del Campus universitari de llengua catalana d'Andorra.
Es tracta d'una iniciativa que combina la formació lingüística amb el descobriment de la realitat social, cultural i històrica del Principat i enguany el punt de trobada dels estudiants durant l'estada és Sant Julià de Lòria, informa el Govern andorrà en un comunicat.
Durant la recepció institucional celebrada al Comú (ajuntament) de Sant Julià de Lòria, la ministra de Sanitat, Helena Mas, ha destacat el valor del campus com una eina de "promoció internacional del català" i espai d'intercanvi cultural que contribueix a reforçar els vincles entre els participants i el país.
Per la seva banda, el cònsol major (alcalde) de Sant Julià, Cerni Cairat, ha desitjat als estudiants que la primera presa de contacte amb la localitat els hagi permès conèixer no només el patrimoni, sinó també el caràcter de la seva gent: "Una parròquia (municipi) acollidora, orgullosa de les seves arrels i oberta al món".
Els alumnes provenen de Canadà, Japó, Alemanya, Espanya, França, Itàlia, Polònia, Regne Unit, República Txeca, Rússia, Països Baixos i Eslovàquia.
INICI EL 2002 AMB LES ILLES BALEARS
El programa del campus es desenvolupa entre Catalunya i Andorra i permet als participants aprofundir en l'aprenentatge de la llengua mentre coneixen de primera mà la realitat dels territoris de parla catalana.
La iniciativa va néixer el 2002 amb el suport dels governs d'Andorra i de les Illes Balears, i un any més tard l'Institut Ramon Llull es va incorporar en el projecte com a entitat coorganitzadora juntament amb el Govern andorrà, consolidant una proposta que ha esdevingut un referent per a la difusió internacional de la llengua catalana.