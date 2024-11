Trànsit preveu l'entrada de 260.000 vehicles a Barcelona en l'operació tornada del pont

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu l'entrada de 260.000 vehicles aquest diumenge entre les 12.00 i les 00.00 en l'operació tornada del pont de Tots Sants, cosa que pot provocar complicacions de trànsit sobretot a les vies que circulen del nord i centre-nord de Catalunya cap a la capital catalana.

Ho ha explicat el director del SCT, Ramon Lamiel, en una roda de premsa a Barcelona, on ha previst que el pic de tornada i de possibles retencions serà cap a les 19 hores.

Les vies més afectades poden ser la C-14, la N-145 que prové d'Andorra, la C-16 que baixa des de Berga (Barcelona), la C-55 com a tram final i la C-17, en les quals s'han dissenyat "petites mesures de cirurgia", apunta Lamiel, tenint en compte els vehicles que van sortir en l'operació sortida fa uns dies.

Respecte a l'AP-7, ha remarcat que instal·laran el carril addicional en els trams des del nord de Barcelona, mentre que des del sud no es podrà per les condicions meteorològiques, tot i que s'han pensat altres mesures alternatives com reduir la velocitat a 100 quilòmetres per hora per evitar incidències.

Així mateix, ha demanat "màxima prudència" als conductors davant de la previsió de pluges a diverses zones de Catalunya per a aquest diumenge i dilluns, i els ha recomanat informar-se de les condicions viàries a l'hora d'agafar el cotxe.

TRÀNSIT DE CAMIONS TANCAT CAP A VALÈNCIA

Quant a les afectacions de la dana a la Comunitat Valenciana, la DGT ha limitat la circulació de vehicles pesants que travessin territori valencià, la qual cosa afecta també als camions que van des de la Jonquera (Girona) cap a València, ha apuntat.

Lamiel ha informat que la ruta alternativa al tancament és desviar el trànsit pesant cap a Saragossa perquè allà puguin agafar l'A-3 en direcció a Múrcia i a la resta dels territoris del sud peninsular.