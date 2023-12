La transhumància d'Andorra és declarada patrimoni immaterial per la Unesco

La ministra destaca que es reconeix una pràctica "ancestral"



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 5 des. (EUROPA PRESS) -

La transhumància d'Andorra ha estat inclosa aquest dimarts en la llista representativa del patrimoni immaterial de la Unesco.

La decisió s'ha donat a conèixer en el 18 Comitè intergovernamental del Patrimoni cultural immaterial de la Unesco celebrat a la República de Botswana, ha informat el Govern en un comunicat.

D'aquesta forma, el Principat s'inscriu en la 'Transhumància, moviment estacional dels ramats', a proposta d'una candidatura transnacional de la qual Andorra forma part.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha valorat la inscripció com un reconeixement a una de les pràctiques ramaderes "més ancestrals", que no solament forma part del patrimoni natural, sinó també del patrimoni cultural andorrà.

Una pràctica que també contribueix a la "sostenibilitat i preservació del paisatge" i la biodiversitat d'Andorra, afegeix la nota de premsa.

Per la seva banda, el ministre de Medi ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha destacat que aquest nou reconeixement de la Unesco arriba poques setmanes després que la FAO hagi reconegut el sistema agro-pastoral d'Andorra com a "Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM)".

Casal considera que amb la doble identificació es dona un distintiu "internacional" a la singularitat del sistema de producció ramadera del país i també sobre els beneficis compartits que aquestes activitats generen per al conjunt de la població.

ARGUMENTS

Entre els arguments per a la inscripció, el comitè avaluador ha destacat el paper dels ramaders en la "documentació, la transmissió i la promoció" de la transhumància, així com l'impacte econòmic i social als països on es practica, més enllà de la mateixa activitat ramadera.

A més, també han remarcat que la transhumància és beneficiosa per als ecosistemes, ja que contribueix a preservar les races locals i millorar la fertilitat del terreny.

La inscripció inicial del 2019 incloïa solament Àustria, Itàlia i Grècia, però ara s'ha ampliat a set països més: Andorra, Albània, Croàcia, Espanya, França, Luxemburg i Romania.

Des del Govern recorden que és la tercera inscripció del Principat en la llista de patrimoni immaterial de la Unesco.

Fins ara, Andorra ha aconseguit la inscripció de les festes del foc del solstici d'estiu als Pirineus (2015), al costat d'Espanya i França, i de les festes de l'os dels Pirineus (2022), al costat de França.