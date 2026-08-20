Torra veu necessari canvis de líders independentistes perquè han deixat "de ser creïbles"

UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU (UCE) - Arxiu
BARCELONA, 20 ago. (EUROPA PRESS) -
L'ex-president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat que hi hagi canvis en el lideratge de l'independentisme: "Són necessaris quan els líders deixen de ser creïbles per fer coses", ha sostingut.
Així s'ha pronunciat en una taula rodona aquest dijous a la Universitat Catalana d'Estiu en Prada de Conflent (França), juntament amb l'ex-president del Govern balear, Cristòfol Soler, i l'ex-president del Consell Preautonòmic valencià Josep Lluís Albinyana.
Torra ha posat en valor els líders del procés independentista, però ha afegit: "Em fa l'efecte, per pura deducció i per pura lògica, que els que no van ser capaces d'arribar (a la independència), no han de ser les millors persones per proposar-nos-ho".
"No sempre hem d'estar condemnats als mateixos lideratges", ha afirmat Torra, que ha subratllat que, afortunadament, hi ha molt talent a Catalunya, i confia que sortiran persones que lideraran l'independentisme.
"LA CROSSA DE L'ESTAT"
També ha criticat que els partits independentistes hagin acabat "convertint-se en crossa de l'Estat" del que es volen separar, en al·lusió a ERC i Junts i els pactes per a la investidura de Pedro Sánchez, i ha sostingut que no es pot acordar amb el Govern central, sinó que aposta per acordar una línia estratègica independentista.
Quant a la protecció de la llengua catalana, l'ex-president català ha sostingut que el Govern "s'anirà atrinxerant davant de totes les sentències que aniran sortint, cadascuna de les quals anirà intentant devaluar una mica més el sistema actual, però no podrà fer moltes coses més", i ha sostingut que el català només serà oficial en la UE quan Andorra sigui un Estat membre.
Ha emplaçat a la societat catalana a mantenir el català i protegir-ho davant de la globalització, que considera que li està fent retrocedir: "Cal, penso jo, com van fer els nostres avis que durant el franquisme van mantenir la llengua, doncs ens correspon una mica a cada català aquesta necessitat", ha afegit.
Torra també ha defensat la necessitat d'internacionalitzar el conflicte independentista, i ha proposat crear "una Federació dels Països Catalans, Federation of Catalan Countries", per crear una marca i projecció exterior, ha explicat.