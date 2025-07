Torra creu que l'oficialitat del català a Europa només es pot aconseguir per Andorra

BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha considerat que l'oficialitat del català a Europa no s'aconseguirà si depèn del Govern central i que, si s'aconsegueix, serà només perquè Andorra haurà acordat la seva adhesió a la UE.

En una entrevista a 'El Món' aquest diumenge recollida per Europa Press, també ha dit que valora la creació de la Conselleria de Política Lingüística i que li "sap greu" que no tots els partits independentistes signin el Pacte Nacional per la Llengua.

A més, ha lamentat el desús del català i ha instat a recuperar "l'autoestima i un punt d'orgull" per mantenir la llengua en qualsevol situació.

EL MOMENT DE L'INDEPENDENTISME

Torra opina que l'independentisme "viu un moment d'una extraordinària decepció o desil·lusió" i que així s'està reflectint en les eleccions i en les mobilitzacions.

Per això, considera que "el primer que ha de fer l'independentisme és guanyar credibilitat. En aquests moments no la té".

EL FINANÇAMENT SINGULAR

Sobre el finançament singular, s'ha preguntat: "Oi que el senyor Pedro Sánchez va dir que no podia donar el 5% per comprar armament perquè no podria pagar res dels serveis socials? Doncs, imagini's amb el 10% que se'n va a Espanya".

I ha ironitzat: "Em fa molta gràcia perquè quan era president era el rei de la retòrica, i ara em veig molt superat per aquests polítics que fan aquests jocs de mans amb les paraules".

"I en portem ja uns quants, però això del finançament singular m'ha semblat antològic", ha afegit.