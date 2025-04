Toni Soler, sobre 'Parenostre': Catalunya no té clar "què fer amb els records de Pujol"

Pou assegura que intenta reflectir l'"essència" i no imitar Pujol

El periodista i historiador Toni Soler, guionista de la pel·lícula 'Parenostre' sobre l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, ha assegurat en relació amb la figura del polític: "Em sembla que a Catalunya no hi ha ningú que tingui del tot clar què fer amb els records de Pujol, o què ha estat Pujol per a la seva vida".

"Crec que és una pregunta que molts espectadors es faran en sortir del cinema", ha expressat Soler, que ha definit Pujol com una figura tràgica, no pas víctima, en una entrevista d'Europa Press amb motiu de l'estrena de la pel·lícula als cinemes el 16 d'abril.

La pel·lícula 'Parenostre' ficciona el dia en el qual l'expresident català sap que es publicarà la notícia sobre l'herència que el seu pare li va deixar a Andorra i imagina les reunions que va tenir amb els seus fills i la resta de la família, a més dels contactes que va mantenir amb la classe política.

Tot i que creu que la vida de Pujol encara té interrogants que no es podran respondre, Soler considera que els fets del 2014 no expliquen el personatge i que qualsevol balanç que es faci de la seva figura que es basi en això serà "injust".

AJUDAR A DEBATRE

Soler ha afirmat que la pel·lícula, que va començar a idear l'estiu del 2020, està feta "amb la millor intenció possible, que és la d'ajudar Catalunya a debatre sobre si mateixa" a través de la figura de Pujol, la qual cosa espera que sigui estimulant i saludable.

Després de negar que no ha rebut pressions polítiques ni de la família Pujol, ha explicat que fa mesos que es prepara mentalment per a les crítiques que rebrà, però creu que està preparat per aguantar-les "després de 19 anys fent el 'Polònia', un programa de sàtira política que emet TV3.

UNA PEL·LÍCULA OPORTUNA

A més de reivindicar que és una pel·lícula oportuna, creu que Pujol en mereixia una, igual que altres noms: "Tothom té la seva teoria sobre la mort de Kennedy. S'han fet moltes pel·lícules de Kennedy, però no pot ser que no en tinguem de Pujol? Més pel·lícules s'haurien de fer sobre el que ha passat en els últims 25 anys".

En la seva opinió, quan algú ocupa el poder més de 20 anys, la sensació d'impunitat és imbatible, i creu que és una de les lliçons "no només del 'pujolisme' sinó també de qualsevol hiperlideratge".

HUERGA: "REBREM DE TOTES BANDES"

El director Manuel Huerga, qui ja va fer un documental sobre la figura de Pujol, ha assegurat sobre la recepció de la pel·lícula: "Jo crec que rebrem de totes bandes. Hi haurà gent que li semblarà massa dura i d'altra que li semblarà molt tova".

Ha subratllat que Pujol té una cara bona i una altra dolenta i que la pel·lícula les reflecteix, i ha afirmat que és un exercici necessari: "És un tema que no hem exorcitzat encara. No està prou exorcitzat i s'ha de plantejar".

POU: "NO ES TRACTAVA DE FER UNA IMITACIÓ"

L'actor Josep Maria Pou, que encarna Pujol, ha afirmat que interpretar algú que és viu sempre fa més respecte i és un compromís més gran, però ha afegit que li va donar llibertat el fet que, per la diferència física, no seria una imitació, ja que per ell la imitació està "a cinc mil·límetres de la caricatura".

"No es tractava de fer una imitació, sinó d'agafar l'essència del que ha representat", ha dit l'intèrpret, que considera que amb la seva alçada i manera d'actuar pot dotar el personatge de l''autoritas' que emana el poder.

SANSA: GUIÓ "RESPECTUÓS I HONEST"

L'actriu Carme Sansa ha explicat que no va dubtar a posar-se a la pell de Marta Ferrusola, la qual va conèixer quan l'actriu tenia 13 anys, després de llegir el guió "respectuós i honest" de la pel·lícula i atesa la confiança que li mereix Manuel Huerga.

Segons Sansa, Ferrusola va ser una dona "molt lluitadora i treballadora" que sempre va estar al costat de Pujol malgrat la seva dedicació a Catalunya, i a més d'apostar per fer projectes d'històries més actuals, li agradaria que la pel·lícula servís per debatre i anar més enllà sobre l'ocorregut durant els anys del procés independentista i sobre qüestions com el català.