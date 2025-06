Un terç de les empreses preveu un efecte "desfavorable" de l'acord entre Andorra i la UE

Els resultats formen part d'una enquesta de la Cambra de Comerç

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 3 (EUROPA PRESS)

Un terç de les més de 800 empreses associades a la Cambra de Comerç d'Andorra anticipa un efecte "desfavorable" de l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea.

Així ho mostren els resultats de l'enquesta que va dur a terme l'entitat entre gener i febrer del 2025 a 862 empreses dels sectors de la indústria, la construcció i els serveis, i que ha presentat públicament aquest dimarts.

El president de la Cambra, Josep Maria Mas, i la directora, Sol Rossell, no han volgut manifestar el posicionament de l'entitat però Mas ha dit que existeix una necessitat de conèixer "més de prop" el contingut de l'acord, perquè tot i que el text és públic és bastant dens.

Els resultats exposats mostren que el teixit empresarial "no té una visió homogènia" sobre l'impacte potencial de l'acord d'associació i només un 14,7% de les empreses consideren que l'impacte podria ser favorable sobre la seva activitat.

En canvi, com s'ha dit, un 32% anticipa un efecte "desfavorable" --el percentatge més elevat entre les opcions de resposta--, mentre que un 24,5% adopta una posició neutra o indiferent.

D'altra banda, un 28,8% dels enquestats afirma que no té clar quin podria ser l'impacte i que no disposa de prou informació per valorar-ho.

El sector financer i d'asseguradores és el que mostra una percepció més favorable, amb un 31,3% d'empreses que preveuen un impacte positiu de l'acord sobre la seva activitat, tot i que un altre 31,3% anticipen efectes negatius, la qual cosa evidencia "divisió d'opinions".

En l'altre extrem, els sectors amb una percepció més negativa de l'impacte són les activitats immobiliàries (47,1%) i les activitats professionals i administratives (37,9%), a més del transport i emmagatzematge (35,3%), educació i sanitat (32,4%) i la construcció (32,1%).

COMPETITIVITAT

D'altra banda, el 50,6% de les empreses enquestades considera que l'acord no tindria cap impacte sobre la seva competitivitat a escala europea, mentre que un 33,4% anticipa un possible empitjorament i un 16,1% confia en un efecte positiu.

El sector financer i assegurador, un cop més, és el que registra el percentatge més elevat d'empreses que anticipen un guany de competitivitat (31,3%), tot i que un 37,6% de les empreses del mateix sector pensen que la competitivitat podria empitjorar.

Igualment, un 42,6% de les empreses no creuen que l'acord els pugui proporcionar cap benefici directe per a la seva activitat, mentre que el 31,6% encara no té prou coneixements per opinar amb criteri sobre aquesta qüestió.

Finalment, globalment els enquestats assenyalen l'increment de la regulació i de la burocràcia com els "principals riscos", seguit, amb un percentatge gairebé idèntic, dels costos associats a l'adaptació a les normatives europees.