La taxa de risc de pobresa a Andorra se situa en el 13,6%

Un 7,3% de la població té situació de privació material severa

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 (EUROPA PRESS)

La taxa de risc de pobresa al Principat d'Andorra és del 13,6%, per sota del 14,7% del 2021 però superior al 12,8% de fa cinc anys.

Les dades les ha donat a conèixer la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en una compareixença en la comissió legislativa d'Economia en la qual ha presentat els resultats actualitzats de l'estudi sobre el cost de la vida al Principat.

L'enquesta detalla que un 7,3% de la població té una situació de privació material severa, i Marsol ha explicat que la xifra es manté "estable" i que el ministeri d'Afers Socials atén les necessitats d'aquest segment de la població.

Els resultats mostren que s'ha incrementat la diferència entre rics i pobres: les persones que més cobren han augmentat els seus ingressos en un 27,3% els últims tres anys, fins als 41.900 de mitjana, mentre que qui menys en té, cobra un 25% més que abans, fins als 18.842 euros anuals.

"PERSONES DE MOLT NIVELL"

Marsol ha atribuït l'augment de la diferència al fet que els últims anys han arribat al país "persones de molt nivell" amb una alta capacitat adquisitiva, però també ha reivindicat que el Govern andorrà ha anat augmentat el salari mínim.

Segons la ministra, la majoria de la gent del país "cobra més del que cobrava el 2021" i amb increments per sobre de la inflació, per la qual cosa ha conclòs que en general s'ha guanyat poder adquisitiu.

Des del seu punt de vista, a la millora del poder adquisitiu hi han contribuït mesures com la implantació del transport públic gratuït i l'increment del salari mínim interprofessional per sobre de l'IPC, la qual cosa ha permès que en 5 anys hagi augmentat un 27%.

La ministra també s'ha referit a les dades del Servei d'Ocupació corresponents al novembre del 2024 i que registren 276 persones que cerquen feina, la xifra "més baixa dels últims 15 anys".

64% DE LLOGUER

L'estudi també recull que gairebé el 64% de la població d'Andorra viu de lloguer i que les llars amb sobrecàrrega pel pagament de la renda, és a dir, els que destinen més del 40% dels seus ingressos a despeses d'habitatge, eren un 13,8% el 2023, mentre que el 2021 eren el 17,8%.

Finalment, ha avançat que el Govern andorrà treballa per desenvolupar polítiques per incentivar la compra del primer habitatge de propietat, a través de programes sufragats, en part, pels ingressos obtinguts de la inversió estrangera immobiliària.