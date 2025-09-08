El síndic reivindica "continuïtat institucional i estabilitat política" perquè Andorra avanci

El copríncep episcopal demana ser referents en "compromís social" durant la festa nacional
CANILLO (ANDORRA), 8 (EUROPA PRESS)
El síndic general (president del Parlament) d'Andorra, Carles Ensenyat, ha reivindicat aquest dilluns la "continuïtat institucional i l'estabilitat política" com dos elements clau perquè Andorra pugui continuar avançant en els reptes que té per davant.
Ho ha dit durant el discurs que ha pronunciat amb motiu de la celebració del Dia de Meritxell, festa nacional, en què ha destacat la capacitat del país d'"evolucionar, canviar i progressar i alhora continuar sent Andorra".
En aquest sentit ha destacat que en els últims 20 anys la continuïtat i el reforç de les institucions han anat acompanyats de "reformes polítiques de calat", com la transparència fiscal, l'homologació econòmica, l'entrada a l'FMI o la negociació de l'acord d'associació.
El síndic també ha recordat que l'últim any ha estat "molt positiu" per a la continuïtat institucional del país gràcies al nomenament de Josep-Lluís Serrano Pentinat com a nou bisbe d'Urgell i copríncep episcopal.
Un nomenament que ha arribat en un context intern marcat pel treball per aconseguir la despenalització de l'avortament, alhora que es manté l'estructura del coprincipat parlamentari.
També ha advertit que el que sembla "fort, durador i immutable" cal tractar-ho com si fos fràgil perquè, segons el seu punt de vista en el context actual, no es pot donar res per fet, ha dit literalment.
Carles Ensenyat s'ha mostrat preocupat per les derives autoritàries i de personalismes que afecten països que, segons el seu discurs, havien estat "referent i baluard de la democràcia".
COPRÍNCEP EPISCOPAL
Després del discurs del síndic, la celebració ha continuat amb la celebració de la missa a l'interior del santuari de Meritxell, presidida per primera vegada per Serrano Pentinat.
Durant l'homilia ha demanat que el Principat sigui un "referent d'espiritualitat i de compromís social" cap a les persones més necessitades i que no es rebutgi mai ningú, ha dit literalment.
En la seva intervenció, ha fet referències tant al papa Francesc com a Lleó XIV, ha reclamat una "justa distribució de la riquesa" i tenir com a prioritat la cohesió social, a més de restaurar ponts i crear famílies on tothom pugui viure i créixer en comunió.
REACCIONS
Els diferents grups parlamentaris que conformen el Consell General (Parlament) andorrà han aplaudit el discurs del síndic i han assenyalat la importància de preservar les institucions.
El president del grup de Concòrdia --principal partit de l'oposició-- Cerni Escalé, ha dit que el país està creixent "massa ràpid a tots els nivells", per la qual cosa cal posar l'accent en un creixement sostenible per mantenir la cohesió social.
Per la seva banda, la presidenta del grup socialdemòcrata, Judith Casal, ha posat l'accent en la despenalització de l'avortament i ha afirmat que la seva formació vol que les dones del país tinguin garantits els seus drets "per sobre d'altres consideracions".
La líder d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha dit que és important veure "les disfuncions del país per millorar" i ha posat en valor la seva contribució a aportar solucions perquè des del seu punt de vista no es pot criticar sense proposar solucions.
El president del grup parlamentari de Demòcrates, partit del govern, Jordi Jordana, ha destacat el toc d'atenció per les derives populistes i ha assegurat que s'han de "rematar i afrontar" reptes com la immigració l'habitatge i el creixement urbanístic.
Finalment, Carles Naudi, de Ciutadans Compromesos --partit que fa costat al govern-- ha celebrat les paraules del síndic sobre el manteniment de l'estabilitat institucional, "sobretot el Coprincipat" perquè era un dels seus lemes de campanya.