El síndic general d'Andorra defensa el Coprincipat durant la sessió tradicional de Sant Tomàs

CONSELL GENERAL - SERGI PÉREZ
Demana administrar amb "seny" el sistema institucional, que també reconeix que és imperfecte
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)
El síndic general (president del parlament) d'Andorra, Carles Ensenyat, ha defensat aquest dilluns el sistema institucional del Coprincipat durant la celebració de la sessió tradicional de Sant Tomàs.
En el seu discurs, Ensenyat ha recordat quan el 1806 els andorrans van demanar a Napoleó Bonaparte la restauració del Coprincipat, després de remarcar que en un món que empenyia a ser lliure i constituir-se com a república, Andorra volia "continuar tenint cosenyors".
El síndic ha admès que l'actual sistema institucional és imperfecte, però ha ressaltat que és resultat d'una llarga experiència col·lectiva i que el millor servei que es pot fer és administrar-lo amb "seny", utilitzant les eines que es disposa per afrontar els reptes actuals.
Precisament, Ensenyat ha citat alguns temes que han ocupat l'agenda parlamentària dels últims mesos, com l'equilibri del creixement, la salvaguarda de la seguretat, la cohesió social, la despenalització de l'avortament, la continuïtat institucional o la preservació de la llengua pròpia.
Així mateix, ha afegit que l'estabilitat institucional i política és un dels valors "més preuats" del Principat, no com a finalitat en si mateixa, si no com a condició necessària perquè les institucions puguin ser, literalment, útils, previsibles i al servei de la ciutadania.
DEBAT "IMPRESCINDIBLE"
El síndic ha afirmat que el debat "és imprescindible" i ha de partir d'aquesta premissa i de la consciència que es forma part d'un cabal que transcendeix els andorrans de l'actualitat.
Alhora, ha afirmat que les institucions andorranes han estat estables al llarg del temps perquè han sabut ser útils, i considera que ho continuaran sent si es manté "el vincle amb la realitat" del país, amb les necessitats i expectatives de la ciutadania perquè puguin continuar construint a Andorra el seu projecte vital, familiar i professional.