El síndic general adverteix que la fi del multilateralisme "no és positiu per a Andorra"

Carles Ensenyat demana refozar les institucions i l'homologació del Principat

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 14 (EUROPA PRESS)

El síndic general (president del Parlament) d'Andorra, Carles Ensenyat, ha advertit en el seu discurs amb motiu del Dia de la Constitució que la fi del multilateralisme i la tornada a un món dividit en blocs "no és positiu per a Andorra" i tampoc per a ningú.

Ensenyat ha indicat que fa anys que hi ha veus que qüestionen l'ordre internacional que es va establir una vegada finalitzada la Segona Guerra Mundial, i ha indicat que fa temps que s'albiren riscos per al multilateralisme i per a la "prevalença del dret internacional".

Davant d'un possible escenari d'una nova política de blocs, el síndic ha deixat clar que Andorra ha de dur a terme una doble reflexió.

En primer lloc, ha assegurat que cal vetllar per "mantenir i reforçar" totes les eines que es tenen a l'abast, com el Consell General (Parlament), els copríncipes, el Govern i els comuns (ajuntaments) i que permeten donar una resposta eficaç --paraules textuals-- als problemes reals de la ciutadania.

En segon lloc, s'ha preguntat quin és el cost per a Andorra de no estar alineada, advertint que els andorrans i les andorranes ja han vist en el passat recent "els perills de no estar homologats".

"LLEGIR BÉ L'ENTORN"

Segons Ensenyat, cada vegada que es fa balanç de costos i pèrdues, la ciutadania se n'adona que acaba sent "molt més alt" el cost de no estar alineat que no el cost d'homologar-se.

El síndic ha exposat que aquestes són les decisions que la ciutadania ha de prendre i ha volgut donar un consell: enfortir el Coprincipat i les institucions pròpies "i llegir bé l'entorn en el qual ens trobem".

Sota el seu punt de vista, és un consell el bastant "ampli i genèric" perquè deixa espai a matisos i a totes les opcions polítiques presents al Consell General, i alhora és un consell prou fort i profund perquè tothom s'hi senti vinculat.

Finalment, ha recordat que fa 32 anys el poble andorrà va saber "conjugar universalitat i singularitat", dos conceptes que considera que no són contraposats i encara menys incompatibles, perquè segons ha dit, la singularitat només té sentit en un context general, des d'una perspectiva universal.

Segons ha dit, a dia d'avui el repte de fons segueix sent el mateix i si se sap mirar més enllà dels debats del dia a dia i de les discrepàncies pròpies d'una societat lliure i oberta, considera que els 28 parlamentaris són "plenament conscients d'això".