La Setmana del Llibre en Català premia Andreu Martín i David Guzman

Es tornarà a celebrar al setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La 43a Setmana del Llibre en Català, que se celebrarà del 19 al 28 de setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona, ha reconegut l'escriptor Andreu Martín amb el Premi Trajectòria i el periodista David Guzman amb el Premi Difusió.

Ho ha anunciat aquest dimarts el president d'Editors.cat, Ilya Pérdigo, en la roda de premsa de presentació de la Setmana del Llibre, que es mantindrà al passeig Lluís Companys, coincidint en part amb les festes de la Mercè, després de l'èxit de l'any passat.

La Setmana ha reconegut Andreu Martín (Barcelona, 1949) amb el 29è Premi Trajectòria per una obra per a adults, joves i nens "molt digna i prolífica, a més de la seva aposta pel gènere negre", per la qual cosa és una reivindicació de la literatura de gènere.

Martín ha explicat que escriu des d'abans de fer 10 anys i que ha tingut una llarga carrera plena de títols: "Per mi, escriure no és un esforç, sinó el joc més enriquidor i satisfactori que he trobat. I continuaré escrivint".

La Setmana del Llibre també ha premiat amb el 5è Premi Difusió el periodista David Guzman, director i conductor de 'Ciutat Maragda' a Catalunya Ràdio, per "donar veu a la millor literatura catalana i universal" i contribuir a la seva difusió.

Guzman ha agraït el reconeixement de la Setmana del Llibre en Català, ha afirmat que aquests guardons són més necessaris que mai, i ha cridat a "reconquerir" el temps i l'espai que la cultura tenia fa uns anys en els mitjans de comunicació.

312 EXPOSITORS

La directora de La Setmana, Cristina Domènech, ha explicat que la fira creixerà, fins als 312 expositors entre segells, publicacions i institucions en 93 casetes, 15 expositors i 7 set itineraris més que el 2024, i hi haurà editorials de tots els territoris de parla catalana que oferiran novetats i fons editorial.

Domènech ha dit que les casetes ompliran el tronc central del passeig, però que s'ha guanyat espai als laterals, on es col·locaran diferents espais experiencials i un tercer escenari, en una edició que tornarà a comptar amb una carpa de l'Appec i un espai expositiu de la Institució de les Lletres Catalanes.

Aquesta edició comptarà amb La Carpa de la Llengua, un espai de la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat que vol esdevenir un punt de trobada i des del qual es promocionaran els recursos per a l'aprenentatge del català.

Pérdigo ha assegurat que La Setmana del Llibre en Català és una festa, però també és una responsabilitat amb la llengua: "Tot el que dissenyem va en defensa de la llengua", ha subratllat.

La Setmana comptarà amb més de 300 propostes durant els deu dies de celebració, amb les del mateix recinte, els itineraris literaris i les signatures d'autors, i dedicarà uns matins a la producció literària a la Comunitat Valenciana, les Balears i Andorra.