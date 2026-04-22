El Servei Meteorològic d'Andorra reforça la coordinació amb els seus homòlegs de Catalunya

Es vol enfortir la col·laboració davant els reptes associats a la gestió de riscos
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)
El Servei Meteorològic Nacional d'Andorra ha organitzat aquest dimecres una reunió tècnica per reforçar la col·laboració amb el Servei Meteorològic de Catalunya i els departaments de Protecció Civil d'Andorra i de la Generalitat de Catalunya.
La trobada s'emmarca en la voluntat compartida d'enfortir la col·laboració transfronterera davant els reptes creixents associats als fenòmens meteorològics adversos i la gestió de riscos en un context de canvi climàtic, informa el Govern d'Andorra en un comunicat.
L'objectiu principal ha estat reforçar les relacions institucionals i tècniques entre els diferents organismes implicats, fomentant un espai de treball conjunt que permeti posar en comú procediments operatius, metodologies i formes d'organització.
La reunió ha facilitat l'intercanvi de coneixements sobre els sistemes de vigilància meteorològica, els criteris d'emissió d'avisos i els canals de comunicació utilitzats, amb la finalitat d'afavorir més coherència i coordinació en l'anàlisi de situacions meteorològiques adverses i la difusió d'avisos meteorològics i alertes a la població.
D'aquesta manera, els serveis andorrans han pogut conèixer de primera mà els processos interns de comunicació que tenen els dos serveis catalans i viceversa.
ANÀLISI D'EPISODIS METEOROLÒGICS
A més a més, s'han analitzat diversos episodis meteorològics recents i situacions de perill viscudes als respectius territoris, amb l'objectiu d'identificar bones pràctiques, detectar possibles àrees de millora i avançar cap a una resposta més eficient i coordinada per protegir persones i béns.
La coordinació estreta entre els serveis meteorològics i els departaments de protecció civil es consideren clau per poder adaptar els missatges a cada situació concreta i millorar l'eficiència de les recomanacions, fet que es tradueix en més capacitat de resposta col·lectiva davant els riscos naturals.
ACORD ADMINISTRATIU
Després de la reunió tècnica, aquest dimecres a la tarda estava previst que els departaments de protecció civil de tots dos territoris avancin en l'esborrany d'acord administratiu per formalitzar les relacions tècniques i de cooperació ja existents.
La reunió l'han encapçalat, per la part andorrana, el director del Servei Meteorològic Nacional, Carles Miquel, i el director del departament de Protecció Civil, Cristian Pons.
Per la part catalana hi han participat la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, i la directora de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, Marta Cassany.