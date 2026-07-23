El servei Emergència SOS via satèl·lit d'Apple ja està disponible a Andorra

Els usuaris poden contactar amb els serveis d'emergència tot i que no tinguin cobertura
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)
Andorra Telecom, la companyia nacional de telecomunicacions, ha anunciat aquest dijous que el servei Emergència SOS via satèl·lit d'Apple ja està disponible al Principat.
Segons ha informat la companyia en un comunicat, a partir d'aquest dijous els usuaris d'iPhone 14 i models posteriors, a més d'Apple Watch Ultra 3, poden contactar amb els serveis d'emergència en zones sense cobertura mòbil ni connexió wifi.
El director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, destaca que l'activació del servei contribueix a millorar la seguretat de les persones que viuen, treballen o visiten Andorra, per la qual cosa se senten "orgullosos" d'haver coordinat el projecte amb diferents organismes perquè la funcionalitat estigui disponible.
Per la seva banda, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha afegit que la incorporació d'aquesta funcionalitat representa "un pas endavant" en la modernització del sistema d'atenció a les emergències del país.
"MILLORAR LA RESPOSTA" DAVANT L'EMERGÈNCIA
També ha apuntat que el projecte permet continuar avançant en la preparació del futur Centre Nacional d'Emergències 112, incorporant noves tecnologies que ajudaran a "millorar la resposta" en situacions d'emergència, especialment en entorns sense cobertura mòbil.
Si un usuari intenta contactar amb els serveis d'emergència trucant al 112 mentre no disposa de cobertura, la funcionalitat el guia a través d'un breu qüestionari que apareix a la pantalla per recollir informació essencial sobre la incidència i ajudar els serveis d'emergència a gestionar la situació de manera més eficaç.
En coordinació amb el cos de bombers, Andorra Telecom ha integrat aquesta funcionalitat dins el sistema d'atenció a les trucades d'emergència del Principat, per la qual cosa està disponible tant per a residents com per a visitants que disposin de dispositius compatibles.