El Servei d'Ocupació d'Andorra registra 225 inscrits a finals de gener

La xifra és un 8,5% inferior respecte a l'any anterior
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)
El Servei d'Ocupació d'Andorra tenia registrades 225 persones en cerca de feina a finals del mes de gener, una xifra que suposa una reducció del 8,5% respecte al mateix mes del 2025, quan hi havia 246 inscrits.
Segons recull la publicació del departament d'Estadística, dels 225 inscrits, 122 són dones i 103 homes, i la majoria (44%) són de nacionalitat andorrana, seguits dels de nacionalitat espanyola (27,5%).
De les persones que cerquen feina, més de la meitat (55,6%) resideixen al Principat des de fa més de 19 anys; un 20% fa entre 10 i 19 anys que és al país; un 12,9%, menys de 5 anys, i un 11,6% entre 5 i 9 anys.
AJUDA PER DESOCUPACIÓ
Estadística detalla que el nombre de persones beneficiàries de l'ajuda econòmica per desocupació voluntària decretada pel Govern andorrà és de 10, la qual cosa representa una variació del -23,1% respecte a l'any anterior.
La majoria de persones que reben la prestació són homes (6), de nacionalitat andorrana (6), que fa més de 19 anys que resideixen al país (7) i tenen entre 26 i 39 anys (4).
Les xifres també indiquen que el nombre de demandants per millorar la seva situació laboral és de 221, un 12,2% més que el gener del 2025, i que s'ofereixen 1.512 llocs de feina, un 0,9% menys que el gener del 2025, quan n'hi havia 1.526.
Durant el mes de gener es van fer 12 contractacions a través del Servei d'Ocupació, mentre que hi va haver 45 persones que van trobar feina pels seus propis mitjans.