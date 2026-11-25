El balanç suposa un creixement del 5% respecte a 2025
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 25 (EUROPA PRESS)
El Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere d'Andorra ha atès a 333 dones entre gener i octubre de 2026, 145 de les quals assistien per primera vegada, 113 provenen de 2025 i 75 són retorns d'anys anteriors.
Les dades suposen un increment del 5% respecte al mateix període de 2025, segons ha informat el Govern en un comunicat coincidint amb el dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona.
La secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha relacionat l'increment amb un major coneixement del Servei per part de les víctimes i amb un increment de la sensibilització de la ciutadania cap a la violència de gènere.
Cadena també ha recordat a la víctima del crim masclista ocorregut el passat mes d'octubre, l'única d'aquesta índole al país, i ha reiterat que "cap forma de violència masclista cap a la nostra societat".
Respecte al tipus de violència, la cap del departament de Polítiques d'Igualtat del Govern, Mireia Porras, ha explicat que la totalitat de les dones pateixen maltractament psicològic, al que es poden afegir uns altres tipus de violència com la física, ambiental, econòmica, sexual, social, digital o vicaria.
En el cas de la violència vicaria, de les 333 dones ateses, 111 reportaven aquesta modalitat i en més de la meitat dels casos l'assessorament del Servei va permetre reconduir la situació i que els nens sortissin dels espais de violència.
Tot i això, en 51 casos es van haver d'activar els protocols d'atenció als nens en risc, 18 dels quals es trobaven en risc alt.
PERFIL
Respecte al perfil de les usuàries, la franja d'edat més habitual és la de 40 a 51 anys, seguida de la de 28 a 39 anys; la majoria són dones solteres, dos terços estan actives laboralment i un 4,5% té discapacitat reconeguda.
Prop del 50% de les usuàries del servei van arribar per iniciativa pròpia, que es manté com la principal via d'accés, mentre que la resta van arribar a través del ministeri d'Assumptes Socials o derivades de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i la policia.
En l'àmbit legal, 117 dels 333 casos atesos han requerit assessorament jurídic i 60 han accedit a la justícia gratuïta.
Un 38% de les dones han presentat denuncia contra el seu agressor, mentre que el 60% ha decidit no presentar-la, i 116 dones han necessitat atenció psicològica, 71 de les quals eren casos nous.
RELACIONIS NO VIOLENTES I SEGURETAT
Respecte al programa per a la promoció de les relacions no violentes, durant els primers deu mesos de l'any s'han atès 57 casos, dels quals 21 so nous i 36 provenen d'anys anteriors, mentre que en 2025 es van registrar 56.
Finalment, s'ha detallat que actualment 35 dones disposen d'un botó de seguretat per a víctimes de violència de gènere i s'han activat sis vegades.
Aquest 2026 el Servei compleix 20 anys de funcionament, durant els quals ha atès a 2.422 dones en total, una fita que es commemorarà amb la projecció del documental 'Ella. Una historia real' aquest dimecres a la tarda.