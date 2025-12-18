El sector del taxi d'Andorra s'unifica i impulsarà una centraleta única de reserves

Govern i taxistes han signat aquest dijous un acord que també modernitzarà el sector
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)
El sector del taxi del Principat d'Andorra ha acordat amb el Govern la unificació en una única associació i es compromet a impulsar una centraleta única per a les reserves, informa l'executiu en un comunicat.
Així ho estipula l'acord que han signat aquest dijous el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, i els presidents de les dues associacions existents, l'Associació de Taxistes d'Andorra (ATA) i l'Associació de Taxistes Interurbans (ATI).
Forné ha destacat que, amb la signatura del conveni, s'aconsegueix una fita important que marca "un abans i un després" en el funcionament del sistema del taxi al Principat: una centraleta única, digitalitzada i àgil, i l'establiment en una sola associació per representar a tots els taxistes.
Els presidents de les dues associacions, Victor Ambor (ATA) i Armando Godoy (ATI), també s'han mostrat satisfets per aconseguir una entesa i han celebrat el nou full de ruta que permetrà al sector "entrar al segle XXI".
L'acord ha arribat després de molt temps de diferències entre les dues associacions i que el servei d'Uber hagi començat a operar a Andorra, la qual cosa va generar inquietud en el sector i ha condicionat la negociació.
APLICACIÓ AUTÒNOMA
L'acord inclou també la creació d'una aplicació autònoma que es preveu que pugui "millorar la qualitat" del servei prestat als usuaris i optimitzar la gestió operativa del sector, assegurant plena participació i integració de tots els titulars de llicències de taxi.
Igualment, s'estipula que el funcionament efectiu de la centraleta única deurà estar garantit com a més tard el 31 de març de 2026, i el Govern col·laborarà amb una aportació de 10.000 euros per impulsar-la.
ALTRES DETALLS
Alhora, el Govern es compromet a impulsar un nou reglament del sector per aportar facilitats en el funcionament diari del treball dels taxistes i es permetrà que una mateixa llicència de taxi tingui fins a dues targetes de transport vinculades, cosa que permet que es puguin tenir dos vehicles amb una mateixa llicència.
També es regularà que totes les persones que vulguin exercir com a conductors professionals hagin de disposar de forma obligatòria de la credencial de conductor professional expedida pel departament competent.
Finalment, es permetrà el traspàs de la llicència quan la persona titular hagi explotat directament la llicència durant un mínim de deu anys.